Найкращі фільми 90-х і 2000-х — 4 легендарні історії, що варті 10/10

Є фільми, які не просто збирають касу, а стають частиною нашого життя. Епоха 90-х та 2000-х подарувала такі стрічки, які можна подивитись не один раз.

Новини.LIVE обрали чотири фільми, які пройшли випробування часом і досі зачаровують глядачів.

Які фільмм 90-х та 2000-х варто переглянути

"Непристойна пропозиція"

Американська мелодрама від Едріана Лайна розповідає про молоду пару — Девіда та Даяну. Вони щиро люблять один одного, мріють про майбутнє і не підозрюють, що життя може раптово перевернутися. Коли фінансові проблеми стають критичними, на їхньому шляху з’являється мільярдер Джон Гейдж із неймовірною пропозицією: мільйон доларів за одну ніч з Даяною. Чи погодяться вони? І хто насправді цей Джон — просто багатій, який звик отримувати все, що хоче, чи людина з власними, складними мотивами?

"Титанік"

Це не просто історія корабельної катастрофи, а історія кохання, повна контрастів. З одного боку — величезний, розкішний лайнер, з іншого — двоє людей із абсолютно різних світів. Джек Доусон і Роуз Дьюїтт Б’юкейтер закохуються під час трагічного рейсу 1912 року. Кожен кадр дихає величчю та драмою, але головне — між героями щира, непередбачувана любов, яка змушує вірити в неї навіть у найстрашніші моменти. Леонардо ДіКапріо та Кейт Вінслет не просто грають, вони роблять почуття героям відчутними для кожного глядача.

"Гладіатор"

Історія Максимуса — колишнього римського полководця, який втратив усе: сім’ю, статус, свободу. Врятований із рабства, він шукає шлях помсти корумпованому імператору. Його шлях веде до арени, де кожна битва може закінчитися смертю. "Гладіатор" не про великі спецефекти, а про рішення, які приймає людина, коли від неї залежать не лише власне життя, а й честь і пам'ять про близьких.

"Привіт, Джулі!"

Ця історія починається 1957 року, коли маленька Джулі зустрічає свого ровесника Брайса Лоскі. Вона закохується відразу, на відміну від нього. Джулі намагається знайти підхід до хлопця, допомагає йому в найнесподіваніших ситуаціях: рятує дерево, роздає яйця, заводить курей. В той самий час Брайс лише мріє, щоб вона залишила його у спокої. Та з часом починає помічати, що Джулі — особлива і не схожа ні на кого.

