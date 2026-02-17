Видео
Україна
Видео
4 культовых фильма 90-х и 2000-х, которые просто 10/10

Дата публикации 17 февраля 2026 22:15
Лучшие фильмы 90-х и 2000-х — 4 легендарные истории, что достойны 10/10
Герои фильма "Непристойное предложение". Кадр из видео

Есть фильмы, которые не просто собирают кассу, а становятся частью нашей жизни. Эпоха 90-х и 2000-х подарила такие ленты, которые можно посмотреть не один раз.

Новини.LIVE выбрали четыре фильма, которые прошли испытание временем и до сих пор завораживают зрителей.

Какие фильмы 90-х и 2000-х стоит пересмотреть

"Непристойное предложение"

Американская мелодрама от Эдриана Лайна рассказывает о молодой паре — Дэвиде и Дайане. Они искренне любят друг друга, мечтают о будущем и не подозревают, что жизнь может внезапно перевернуться. Когда финансовые проблемы становятся критическими, на их пути появляется миллиардер Джон Гейдж с невероятным предложением: миллион долларов за одну ночь с Даяной. Согласятся ли они? И кто на самом деле этот Джон — просто богач, который привык получать все, что хочет, или человек с собственными, сложными мотивами?

"Титаник"

Это не просто история корабельной катастрофы, а история любви, полная контрастов. С одной стороны — огромный, роскошный лайнер, с другой — два человека из совершенно разных миров. Джек Доусон и Роуз Дьюитт Бьюкейтер влюбляются во время трагического рейса 1912 года. Каждый кадр дышит величием и драмой, но главное — между героями искренняя, непредсказуемая любовь, которая заставляет верить в нее даже в самые страшные моменты. Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет не просто играют, они делают чувства героев ощутимыми для каждого зрителя.

"Гладиатор"

История Максимуса — бывшего римского полководца, который потерял все: семью, статус, свободу. Спасенный из рабства, он ищет путь мести коррумпированному императору. Его путь ведет к арене, где каждая битва может закончиться смертью. "Гладиатор" не о больших спецэффектах, а о решениях, которые принимает человек, когда от него зависят не только собственная жизнь, но и честь и память о близких.

"Привет, Джули!"

Эта история начинается в 1957 году, когда маленькая Джули встречает своего ровесника Брайса Лоски. Она влюбляется сразу, в отличие от него. Джули пытается найти подход к парню, помогает ему в самых неожиданных ситуациях: спасает дерево, раздает яйца, заводит кур. В то же время Брайс только мечтает, чтобы она оставила его в покое. Но со временем начинает замечать, что Джули — особенная и не похожа ни на кого.

кино 90-е подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
