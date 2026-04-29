Головна Кіно 4 серіали, що стали культовими для мільйонів глядачів

Дата публікації: 29 квітня 2026 12:30
4 культові серіали, які знають навіть ті, хто їх не дивився
Головний герой серіалу "Шерлок". Кадр з відео

Найгучніші проєкти в кіно залишають слід у попкультурі на роки. Мова про ті самі серіали, які ми обговорювали з друзями, цитували у соцмережах і переглядали по кілька разів. Якщо ви раптом пропустили щось із цього списку або шукаєте привід для ностальгії — ось чотири абсолютно різні, але однаково сильні стрічки.

Про які редакція Новини.LIVE розповість детальніше.

Серіали, які стали історією

Гра в кальмара (2021)

Цей корейський трилер свого часу буквально підірвав інтернет. Він розповідає про Сон Гі Хуна — чоловіка, який втратив майже все через борги та азартні ігри. Коли йому пропонують зіграти в дитячі забавки за величезні гроші, він звичайно погоджується, навіть не підозрюючи, що програш означатиме смерть. Це жорстока, але дуже влучна метафора того, на що готові піти люди, коли їх заганяють у кут.

Теорія великого вибуху (2007)

Мабуть, найвідоміша комедія про "ботанів". Леонард і Шелдон — неймовірно розумні фізики, які знають усе про Всесвіт, але абсолютно губляться, коли треба просто привітатися з дівчиною. Їхнє впорядковане життя змінює всього одна подія — в сусідню квартиру заїжджає білявка Пенні. Це ідеальний серіал, щоб розслабитися та посміятися з дивацтв героїв.

Гра престолів (2011)

Все починається з того, що Еддард Старк погоджується допомогти своєму старому другу-королю і стає його правою рукою. Але в столиці, де зрада — це норма, чесність Старка стає його найбільшою слабкістю. Тут немає однозначно добрих героїв, а кожен крок персонажів може призвести до масштабної війни. Якщо любите інтриги та неочікувані повороти, то цей серіал — база.

Шерлок (2010)

Який би вигляд мав легендарний детектив, якби він жив у сучасному Лондоні з айфоном у кишені? Творці серіалу дали чудову відповідь. Шерлок тут — "високоактивний соціопат", а Джон Ватсон — ветеран війни, який намагається знайти себе в мирному житті. Їхній тандем ідеальний: вони розплутують справи, які не під силу поліції, використовуючи сучасні технології та гострий розум. Стильно, динамічно і дуже захопливо.

Раніше ми писали про те, які ще серіали з високим рейтингом варті перегляду. Дуже сподобаються людям, яку люблять не тільки гарну картинку, але і цінують оригінальний сюжет.

Також Новини.LIVE повідомляли про захопливі фільми, в яких розповідається про реальні злочин. Від цих історій мурахи по шкірі.

детективні серіали добірка серіалів культові серіали
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
