Найцікавіші фільми про легендарні злочини в історії

Маленька дівчина з "3096 днів". Кадр з відео

Історія пам’ятає злочини, від яких стає моротошно. Деякі з них неможливо забути. Кіно може показати не просто факти, а саму суть того, що відбувається у головах людей, які наважуються на немислиме.

Новини.LIVE відібрали кілька фільмів, які занурюють у справжні історії, де межа між добром і злом зникає.

Які фільми про справжні злочини подивитись

"3096 днів"

Ця стрічка змушує затамувати подих з першої сцени. Наташу, зовсім юну дівчинку, викрали дорогою до школи. Вісім років вона жила у полоні, де страх і невідомість стали її постійними супутниками. Фільм не лише про викрадення, він про життя, яке руйнується на очах, про дитинство, яке назавжди зникає. Кожна хвилина на екрані нагадує, що насильство залишає шрами, які не зникають ніколи.

"Мерзла земля"

Цей трилер заснований на реальних подіях і змушує дивитися на злочин під незвичним кутом. Роберт Хансен здається звичайним чоловіком: власна пекарня, сім’я, репутація на висоті. Але всередині нього — справжній хижак. Він полював на молодих жінок, як на диких звірів. І лише один поліцейський не повірив бездоганному фасаду, ризикуючи всім, щоб викрити маніяка.

"Зодіак"

У фільмі постає Сан-Франциско кінця 60-х. Художник-мультиплікатор стає детективом-любителем, коли вирішує допомогти поліції впіймати серійного вбивцю. У цій історії немає швидких рішень — лише нескінченні години спостережень, розслідувань, пошуків ключа до загадки, яка здається неможливою.

