Самые интересные фильмы о легендарных преступлениях в истории

Маленькая девушка из "3096 дней". Кадр из видео

История помнит преступления, от которых становится дурно. Некоторые из них невозможно забыть. Кино может показать не просто факты, а саму суть того, что происходит в головах людей, которые решаются на немыслимое.

Новини.LIVE отобрали несколько фильмов, которые погружают в настоящие истории, где грань между добром и злом исчезает.

Какие фильмы о настоящих преступлениях посмотреть

"3096 дней"

Эта лента заставляет затаить дыхание с первой сцены. Наташу, совсем юную девочку, похитили по дороге в школу. Восемь лет она жила в плену, где страх и неизвестность стали ее постоянными спутниками. Фильм не только о похищении, он о жизни, которая рушится на глазах, о детстве, которое навсегда исчезает. Каждая минута на экране напоминает, что насилие оставляет шрамы, которые не исчезают никогда.

"Мерзлая земля"

Этот триллер основан на реальных событиях и заставляет смотреть на преступление под необычным углом. Роберт Хансен кажется обычным человеком: собственная пекарня, семья, репутация на высоте. Но внутри него — настоящий хищник. Он охотился на молодых женщин, как на диких зверей. И лишь один полицейский не поверил безупречному фасаду, рискуя всем, чтобы разоблачить маньяка.

"Зодиак"

В фильме предстает Сан-Франциско конца 60-х. Художник-мультипликатор становится детективом-любителем, когда решает помочь полиции поймать серийного убийцу. В этой истории нет быстрых решений — только бесконечные часы наблюдений, расследований, поисков ключа к загадке, которая кажется невозможной.

