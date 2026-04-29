4 культовых сериала, которые знают даже те, кто их не смотрел

Главный герой сериала "Шерлок". Кадр из видео

Самые громкие проекты в кино оставляют след в поп-культуре на годы. Речь о тех самых сериалах, которые мы обсуждали с друзьями, цитировали в соцсетях и пересматривали по несколько раз. Если вы вдруг пропустили что-то из этого списка или ищете повод для ностальгии — вот четыре совершенно разные, но одинаково сильные ленты.

Сериалы, которые стали историей

Игра в кальмара (2021)

Этот корейский триллер в свое время буквально взорвал интернет. Он рассказывает о Сон Ги Хуне — мужчине, который потерял почти все из-за долгов и азартных игр. Когда ему предлагают сыграть в детские игрушки за огромные деньги, он конечно соглашается, даже не подозревая, что проигрыш будет означать смерть. Это жестокая, но очень меткая метафора того, на что готовы пойти люди, когда их загоняют в угол.

Теория большого взрыва (2007)

Пожалуй, самая известная комедия о "ботанах". Леонард и Шелдон — невероятно умные физики, которые знают все о Вселенной, но совершенно теряются, когда надо просто поздороваться с девушкой. Их упорядоченную жизнь меняет всего одно событие — в соседнюю квартиру заезжает блондинка Пенни. Это идеальный сериал, чтобы расслабиться и посмеяться над странностями героев.

Игра престолов (2011)

Все начинается с того, что Эддард Старк соглашается помочь своему старому другу-королю и становится его правой рукой. Но в столице, где предательство — это норма, честность Старка становится его самой большой слабостью. Здесь нет однозначно добрых героев, а каждый шаг персонажей может привести к масштабной войне. Если любите интриги и неожиданные повороты, то этот сериал — база.

Шерлок (2010)

Как бы выглядел легендарный детектив, если бы он жил в современном Лондоне с айфоном в кармане? Создатели сериала дали отличный ответ. Шерлок здесь — "высокоактивный социопат", а Джон Ватсон — ветеран войны, который пытается найти себя в мирной жизни. Их тандем идеален: они распутывают дела, которые не под силу полиции, используя современные технологии и острый ум. Стильно, динамично и очень увлекательно.

