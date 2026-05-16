Лучшие девичьи фильмы 2000-х: подборка культовых лент (обзор)

Сцена из фильма "Добейся успеха".

Кажется, мода на вельветовые костюмы, блеск для губ и раскладные телефоны никуда и не исчезала. Эпоха Y2K сейчас переживает настоящий ренессанс, а вместе с ней и те самые фильмы, на которых мы росли. Это кино о школе, первой любви и поисках себя, которое даже через двадцать лет остается актуальным.

"Плохие девчонки" (2004)

Если вы думаете, что жизнь в саванне среди диких зверей — это опасно, то вы просто не были в американской старшей школе. Кейди Хирон, которая все детство провела на домашнем обучении в Африке, попадает в обычный класс и оказывается в эпицентре внимания "Баунти" — группы самых популярных девушек под предводительством коварной Реджины Джордж. Все шло неплохо, пока Кейди не совершила роковую ошибку: влюбилась в "бывшего" главной красавицы. С этого момента начинается настоящая война.

"Добейся успеха" (2000)

Мисси — талантливая гимнастка, которая переходит в новую школу и попадает в команду поддержки "Торос". Коллектив встречает ее прохладно: девушки видят в ней лишь соперницу, которая может затмить остальных.

Однако капитан команды Торренс понимает, что с Мисси они станут сильнее. Главный конфликт разворачивается, когда выясняется, что их победные номера были украдены у другой команды. Теперь девушкам надо за считанные дни создать что-то свое, уникальное, чтобы доказать, что они действительно лучшие, а не просто удачно копируют чужую работу.

"Перекресток" (2001)

Легендарный дебют Бритни Спирс в кино, который стал гимном девичьей дружбы. Когда-то в детстве три подруги — Люси, Кит и Мими — закопали "капсулу времени" со своими мечтами. Годы прошли, они отдалились друг от друга, но обещание вернуться за коробкой заставляет их снова встретиться.

Девушки отправляются в путешествие через всю страну на старой машине. У каждой своя цель: кто-то хочет найти мать, кто-то — убежать от неудачной личной жизни, а кто-то — просто увидеть океан. Это искренняя история о взрослении, разочаровании и надежде, которая ведет их на большую сцену в Лос-Анджелесе.

"Дневник принцессы" (2001)

Кто из нас не мечтал вдруг узнать, что он — наследник целого королевства? Жизнь Мии Термополис, застенчивой девочки из Сан-Франциско, переворачивается с ног на голову, когда в город приезжает ее строгая бабушка. Оказывается, Мия — будущая королева небольшой европейской страны Дженовии.

Вместо того, чтобы спокойно ходить в школу, девушке приходится прятаться от камир, учиться этикету, манерам и искусству держать спину ровно. Это добрая и смешная история о том, что настоящее "королевское" происхождение — это не о короне, а о внутренней силе и уверенности в себе.

