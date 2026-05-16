Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Лекарство от стресса: какие девичьи комедии 2000-х стоит пересмотреть

Лекарство от стресса: какие девичьи комедии 2000-х стоит пересмотреть

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 12:31
Лучшие девичьи фильмы 2000-х: подборка культовых лент (обзор)
Сцена из фильма "Добейся успеха". Кадр из видео

Кажется, мода на вельветовые костюмы, блеск для губ и раскладные телефоны никуда и не исчезала. Эпоха Y2K сейчас переживает настоящий ренессанс, а вместе с ней и те самые фильмы, на которых мы росли. Это кино о школе, первой любви и поисках себя, которое даже через двадцать лет остается актуальным.

Новини.LIVE расскажет о лентах, которые стали базой для целого поколения и которые точно стоит пересмотреть вечером с попкорном.

"Плохие девчонки" (2004)

Если вы думаете, что жизнь в саванне среди диких зверей — это опасно, то вы просто не были в американской старшей школе. Кейди Хирон, которая все детство провела на домашнем обучении в Африке, попадает в обычный класс и оказывается в эпицентре внимания "Баунти" — группы самых популярных девушек под предводительством коварной Реджины Джордж. Все шло неплохо, пока Кейди не совершила роковую ошибку: влюбилась в "бывшего" главной красавицы. С этого момента начинается настоящая война.

"Добейся успеха" (2000)

Мисси — талантливая гимнастка, которая переходит в новую школу и попадает в команду поддержки "Торос". Коллектив встречает ее прохладно: девушки видят в ней лишь соперницу, которая может затмить остальных.

Однако капитан команды Торренс понимает, что с Мисси они станут сильнее. Главный конфликт разворачивается, когда выясняется, что их победные номера были украдены у другой команды. Теперь девушкам надо за считанные дни создать что-то свое, уникальное, чтобы доказать, что они действительно лучшие, а не просто удачно копируют чужую работу.

Читайте также:

"Перекресток" (2001)

Легендарный дебют Бритни Спирс в кино, который стал гимном девичьей дружбы. Когда-то в детстве три подруги — Люси, Кит и Мими — закопали "капсулу времени" со своими мечтами. Годы прошли, они отдалились друг от друга, но обещание вернуться за коробкой заставляет их снова встретиться.

Девушки отправляются в путешествие через всю страну на старой машине. У каждой своя цель: кто-то хочет найти мать, кто-то — убежать от неудачной личной жизни, а кто-то — просто увидеть океан. Это искренняя история о взрослении, разочаровании и надежде, которая ведет их на большую сцену в Лос-Анджелесе.

"Дневник принцессы" (2001)

Кто из нас не мечтал вдруг узнать, что он — наследник целого королевства? Жизнь Мии Термополис, застенчивой девочки из Сан-Франциско, переворачивается с ног на голову, когда в город приезжает ее строгая бабушка. Оказывается, Мия — будущая королева небольшой европейской страны Дженовии.

Вместо того, чтобы спокойно ходить в школу, девушке приходится прятаться от камир, учиться этикету, манерам и искусству держать спину ровно. Это добрая и смешная история о том, что настоящее "королевское" происхождение — это не о короне, а о внутренней силе и уверенности в себе.

Ранее мы писали о том, какие еще культовые фильмы 90-х и 2000-х могут помнить миллениалы. Они на основе романтических историй.

Также мы сообщали, какой фильм 90-х с Томом Крузом можно считать лучшим. Эта лента получила четыре номинации на Оскар.

подборка фильмов лучшие комедии фильмы 2000-х
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации