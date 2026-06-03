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Головна Кіно Час для релаксу: найкращі комедії на Netflix, які піднімуть настрій

Час для релаксу: найкращі комедії на Netflix, які піднімуть настрій

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 19:44
Найкращі комедії Netflix для гарного настрою: фільми, які точно розсмішать
Ніна Добрев у фільмі "Родичні поза законом". Кадр з відео

Якщо ви шукаєте, що ввімкнути для гарного настрою, Netflix має чимало цікавого. Зокрема, комедії, які допоможуть розслабитися та відволіктися від буденних справ. В нашому матеріалі мова піде про різні за стилем стрічки, але цим ця добірка і особлива.

Новини.LIVE вирішили виділити три стрічки в жанрі комедії.

"Родичі поза законом"

Це легка комедія про звичайного банківського працівника, який готується до весілля. Проте спокійне життя закінчується, коли його відділення грабують загадкові "бандити-привиди". Герой починає підозрювати, що до злочину причетні родина його майбутньої дружини. Стрічка підкуповує своєю динамікою: поки менеджер намагається розібратися з харизматичними, але дивакуватими родичами, ситуація перетворюється на справжній квест із порятунком нареченої.

"Не дивіться вгору"

Стрічка, яка майстерно поєднує наукову фантастику, драму та політичну сатиру. Сюжет простий: двоє астрономів виявляють комету, що летить на Землю. Але замість порятунку планети вони стикаються зі стіною байдужості уряду та ЗМІ, яким набагато цікавіші світські плітки, ніж реальна загроза. 

"Смерть на похороні"

Назва фільму може збити з пантелику, але це класична комедія, де напруга зростає з кожною хвилиною. Велика родина збирається, щоб попрощатися з батьком, але прощання перетворюється на низку скандалів та незручних моментів. У кожного є секрети, які вони ретельно приховують, а поява загадкового шантажиста з компроматом лише підливає масла у вогонь. Це чудова історія про те, як найгірший день у житті сім’ї може стати найсмішнішим для глядача.

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Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
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