5 найсмішніших комедій, які варто подивитися хоча б раз

Фрагмент з фільму "Без образ". Кадр з відео

Під кінець тижня хочеться ввімкнути щось таке, під час перегляду якого не треба думати, а можна просто щиро посміятися. Якщо ви якраз шукаєте, чим розрадити вечір, тримайте п'ятірку перевірених комедій. Історії, які точно піднімуть настрій навіть тим, хто зазвичай дивиться кіно з кам'яним обличчям.

Новини.LIVE відібрали дійсно хороші комедії.

"Грім у тропіках" (2008)

Рейтинг: 7.1

Перед вами знімальний майданчик супердорогого блокбастера про війну, де зібралися егоцентричні зірки кіно. Вони настільки зациклені на собі, що коли через декілька безглуздих збігів обставин їх закидає в реальні джунглі до справжніх озброєних бандитів, вони продовжують думати, що це все ще зйомки. Це шикарна, зухвала сатира на Голлівуд, яка змусить сміятися в голос від першої до останньої хвилини.

"Припутні" (2017)

Рейтинг: 6.5

Неймовірно життєва і близька нам історія про таксиста Юру, який після невдач на особистому фронті просто намагався заробити копійку, таксуючи. На одній із зупинок він підбирає молоду красуню Світлану разом із її колоритною мамою Людою. Жінкам треба дістатися в глухе, забуте всіма село Припутні, де нормальних доріг немає вже років сто. Юра, піддавшись чарам дівчини, погоджується на цю авантюру. Хто ж знав, що ця поїздка перетвориться на дику, кумедну і водночас дуже щиру пригоду, яка повністю змінить його життя.

"Все завжди і водночас" (2022)

Рейтинг: 7.7

Евелін — звичайна емігрантка, яка тримає пральню і намагається розібратися у своїх побутових проблемах та з податковою. Але прямо посеред нудного візиту до інспектора її життя перевертається з ніг на голову. Виявляється, вона може підключатися до версій самої себе з паралельних світів, де вона — то зірка кунг-фу, то оперна діва. За нею починають полювати дивні вороги, і тепер цій втомленій жінці доводиться рятувати мультивсесвіт. Це візуальний атракціон, де комедія межує з повним безумством і філософією.

"Без образ" (2023)

Рейтинг: 6.3

У Медді серйозні проблеми — вона ось-ось втратить батьківський будинок через борги. Рятуючи ситуацію, вона натрапляє на дуже дивну, але прибуткову вакансію від багатих батьків. Їм потрібно, щоб доросла, розкута дівчина "зустрічалася" з їхнім сином Персі — сором'язливим і замкнутим хлопцем, який боїться навіть глянути на дівчат перед від'їздом до коледжу. Медді береться за справу, сподіваючись на легкі гроші, але Персі виявляється міцним горішком. У результаті виходить чудова доросла комедія про те, як двоє абсолютно різних людей допомагають одне одному подорослішати.

"Голий пістолет" (2025)

Рейтинг: 7.0

Якщо ви сумували за фірмовим гумором Леслі Нільсена, то цей фільм для вас. У центрі сюжету опиняється Френк Дребін-молодший. Син пішов стопами батька, тому творить на службі такий самий хаос. Коли Френка підставляють у масштабній змові, він береться за розслідування з максимально серйозним обличчям і нульовим розумінням того, що взагалі коїться навколо. Фільм просто засипає глядача візуальними жартами на задньому плані, дурнуватими каламбурами та жорстким стьобом над усіма можливими кліше з бойовиків про поліцейських.

