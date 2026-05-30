Главная Кино Хохотать будут абсолютно все: 5 самых смешных комедий

Хохотать будут абсолютно все: 5 самых смешных комедий

Дата публикации 30 мая 2026 17:45
5 самых смешных комедий, которые стоит посмотреть хотя бы раз
Фрагмент из фильма "Без обид". Кадр из видео

Под конец недели хочется включить что-то такое, во время просмотра которого не надо думать, а можно просто искренне посмеяться. Если вы как раз ищете, чем утешить вечер, держите пятерку проверенных комедий. Истории, которые точно поднимут настроение даже тем, кто обычно смотрит кино с каменным лицом.

Новини.LIVE отобрали действительно хорошие комедии.

"Гром в тропиках" (2008)

Рейтинг: 7.1

Перед вами съемочная площадка супердорогого блокбастера о войне, где собрались эгоцентричные звезды кино. Они настолько зациклены на себе, что когда через несколько нелепых стечений обстоятельств их забрасывает в реальные джунгли к настоящим вооруженным бандитам, они продолжают думать, что это все еще съемки. Это шикарная, дерзкая сатира на Голливуд, которая заставит смеяться в голос от первой до последней минуты.

"Припутни" (2017)

Рейтинг: 6.5

Невероятно жизненная и близкая нам история о таксисте Юре, который после неудач на личном фронте просто пытался заработать копейку, таксуя. На одной из остановок он подбирает молодую красавицу Светлану вместе с ее колоритной мамой Людой. Женщинам надо добраться в глухое, забытое всеми село Припутни, где нормальных дорог нет уже лет сто. Юра, поддавшись чарам девушки, соглашается на эту авантюру. Кто же знал, что эта поездка превратится в дикое, забавное и одновременно очень искреннее приключение, которое полностью изменит его жизнь.

"Все всегда и одновременно" (2022)

Рейтинг: 7.7

Эвелин — обычная эмигрантка, которая держит прачечную и пытается разобраться в своих бытовых проблемах и с налоговой. Но прямо посреди скучного визита к инспектору ее жизнь переворачивается с ног на голову. Оказывается, она может подключаться к версиям самой себя из параллельных миров, где она — то звезда кунг-фу, то оперная дива. За ней начинают охотиться странные враги, и теперь этой уставшей женщине приходится спасать мультивселенную. Это визуальный аттракцион, где комедия граничит с полным безумием и философией.

"Без обид" (2023)

Рейтинг: 6.3

У Мэдди серьезные проблемы — она вот-вот потеряет родительский дом из-за долгов. Спасая ситуацию, она наталкивается на очень странную, но прибыльную вакансию от богатых родителей. Им нужно, чтобы взрослая, раскованная девушка "встречалась" с их сыном Перси — застенчивым и замкнутым парнем, который боится даже взглянуть на девушек перед отъездом в колледж. Мэдди берется за дело, надеясь на легкие деньги, но Перси оказывается крепким орешком. В итоге получается отличная взрослая комедия о том, как двое совершенно разных людей помогают друг другу повзрослеть.

"Голый пистолет" (2025)

Рейтинг: 7.0

Если вы скучали по фирменному юмору Лесли Нильсена, то этот фильм для вас. В центре сюжета оказывается Фрэнк Дребин-младший. Сын пошел по стопам отца, поэтому творит на службе такой же хаос. Когда Фрэнка подставляют в масштабном заговоре, он берется за расследование с максимально серьезным лицом и нулевым пониманием того, что вообще происходит вокруг. Фильм просто засыпает зрителя визуальными шутками на заднем плане, глуповатыми каламбурами и жестким стебом над всеми возможными клише из боевиков о полицейских.

Ранее мы писали о том, какие украинские комедии достойны внимания. Это не менее увлекательные истории.

Также мы делились интересной подборкой американских комедий на вечер. Здесь только лучшие ленты последних лет.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
