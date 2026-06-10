Новий фільм з Лесею Нікітюк: коли вийде та про що буде історія

Леся Нікітюк. Фото: Instagram/novy_channel

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк повертається у велике кіно з новою головною роллю. Щойно вщухли обговорення її роботи у комедії "Песики", як команда Starlight Production та Нового каналу оголосила про старт зйомок святкового фільму "Два Різдва, одна Леся".

Новини.LIVE розповість детальніше про нього.

В якому фільмі зʼявиться Леся Нікітюк

Сюжет обіцяє бути дуже життєвим, адже головній героїні доведеться обирати між тихим, простим щастям та красивим, але штучним "інстаграмним" життям. За словами головного сценариста проєкту Юрія Микуленка, в основі історії лежить знайомий багатьом "синдром відкладеного життя". Це кіно про наші вічні спроби подумки переписати минуле та роздуми в стилі "а що, якби...", які заважають цінувати теперішній момент і просто жити тут і зараз.

Цікаво, що спочатку проєкт задумували як звичайний чотирисерійний серіал для телебачення. Проте продюсерка Олена Антонова вчасно розгледіла в цій ідеї потенціал для великого екрана. Вона переконана, що хороша різдвяна комедія зараз потрібна українцям як ніколи — попри всю навколишню драму, людям критично важливо мати джерело позитиву, щоб посміятися й трохи відволіктися від важких буднів.

Зараз на майданчику панує справжня магія кіно: поки на календарі літо, актори у теплому одязі знімаються серед штучного снігу, створюючи атмосферу реального грудня. На великих екранах стрічка з'явиться 1 січня 2027 року, а прокатом займатиметься компанія Green Light Films.

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