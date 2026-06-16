5 самых популярных украинских сериала 2026 года: зрители в восторге от них

Фрагмент из сериала "Подмена". Кадр из видео

Украинские сериалы продолжают набирать популярность, и 2026 год уже подарил зрителям немало громких премьер. Некоторые новинки месяцами обсуждают в соцсетях, они уверенно собирают высокие рейтинги и положительные отзывы.

Если до сих пор не нашли, что посмотреть вечером, Новини.LIVE советуют обратить внимание на эти пять сериалов.

"Подмена"

История начинается с двух сестер-близнецов, которые внешне похожи как две капли воды, но живут совершенно разной жизнью. Екатерина построила успешную карьеру в Киеве и привыкла держать все под контролем. Но однажды ей приходится уехать за границу к сестре Ирине, с которой она давно потеряла связь.

Обычная, на первый взгляд, поездка быстро превращается в настоящее испытание. Екатерина остается одна в чужой стране без документов и какой-либо возможности вернуться домой. С этого момента ее жизнь меняется навсегда.

"Тихая Нава"

Для любителей загадочных историй этот сериал может стать настоящей находкой. Молодой адвокат Адам приезжает в небольшой городок вместе со своей невестой. После трагических событий девушка становится жертвой преступления, но местные правоохранители не спешат искать виновных.

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Не желая мириться с бездействием, Адам начинает собственное расследование. Чем глубже он погружается в историю городка, тем больше узнает о его скрытой жизни и людях, которые годами хранили опасные секреты.

"Мелкая птичка"

Главная героиня Алиса привыкла жить на полную. Работа, большие планы, отношения и уверенность в завтрашнем дне — все это было частью ее привычного мира. Но несколько событий подряд кардинально меняют ее жизнь.

После начала полномасштабной войны женщина вынуждена покинуть большой город и вернуться в небольшой городок на юге страны. Там ее ждут не только новые вызовы, но и неожиданные открытия о собственной семье, прошлом и самой себе.

"Сокровища"

Вера возвращается в родной город с надеждой наконец разобраться с наследством своих родителей и вернуть дом, который оказался в руках родственников. В это же время в город приезжает Богдан — полицейский, который давно ищет ответы на вопросы о смерти своего отца.

Их судьбы случайно пересекаются, но очень быстро становится понятно, что обоих объединяет гораздо больше, чем они могли себе представить.

"Белла Вита"

Вита мечтает о собственном свадебном салоне и вкладывает в свое дело все силы и сбережения. Кажется, до осуществления заветной цели осталось совсем немного. Но судьба подбрасывает неожиданный поворот.

Перед свадьбой от известного бизнесмена Владислава сбегает невеста. Чтобы не сорвать важные переговоры с партнерами, Виту просят сыграть роль будущей жены предпринимателя. Сначала это кажется кратковременной услугой, но ситуация постепенно выходит из-под контроля.

Ранее мы писали о том, какие украинские сериалы можно посмотреть всего за 4 серии. Такой формат подойдет людям, которые не любят истории на несколько сезонов.

Также Новини.LIVE сообщали, какой еще украинский сериал можно посмотреть от создателей "Парочка следователей". Только в этой истории речь пойдет уже не о работе следователей, а о медиках.