Новый украинский сериал от создателей "Парочка следователей"

Константин Октябрьский в сериале "Госпиталь". Кадр из видео

Создатели популярного детектива "Парочка следователей" решили попробовать себя в совершенно новом жанре и сняли медицинскую драму "Госпиталь". Проект собрал немало хороших отзывов от зрителей. Если вы думаете, что бы такого из новенького посмотреть вечером, то этот сериал как раз то, что может вам понравиться.

Новини.LIVE расскажет, о чем сериал, кто там снялся и почему эта история цепляет с первых минут.

Почему стоит посмотреть сериал "Госпиталь"

В центре истории полевой госпиталь, который развернули после начала полномасштабной войны. Сюда съезжаются медики-добровольцы со всего мира: бок о бок работают врачи из Украины, США, Израиля и Польши. Пока вокруг продолжаются боевые действия, в самом госпитале разворачивается своя драма — ежедневная борьба за каждую жизнь и сложные внутренние изменения самих героев.

Например, один из главных персонажей — хирург-гинеколог Андрей, которого сыграл Константин Октябрьский. Для него эта война становится точкой полной перезагрузки, когда приходится отказываться от старых привычек, взрослеть и заново искать свое место в разбитом реальностью мире. Кроме Октябрьского, на экране появятся Лилия Цвеликова, Александра Эпштейн, Сергей Кияшко, Игорь Рубашкин и Илья Пономаренко.

Отдельный сюрприз для телезрителей — появление известного ведущего "1+1 Украина" Александра Попова. На этот раз он кардинально сменил амплуа и примерил на себя роль иностранца по имени Джереми.

Читайте также:

Как проходили съемки сериала "Госпиталь"

Команда подошла к процессу с максимальным перфекционизмом. Съемочную площадку обустроили под Киевом на базе Victoria Film Studios. Сам полевой госпиталь — это не просто аренда какого-то здания, а огромный павильон, построенный с нуля. Десять художников-декораторов возводили и обустраивали локацию почти месяц, чтобы все выглядело максимально реалистично.

Также на съемках сериала постоянно дежурил профессиональный медицинский консультант. Он следил за каждым движением актеров в кадре, чтобы работа врачей, операции и медицинские нюансы были правдоподобными.

Если прошлая работа этой команды — "Парочка следователей" — брала зрителя юмором, динамикой и легким детективным драйвом, то "Госпиталь" — это совсем другой уровень эмоций. Сериал получился глубоким, жизненным и очень качественным. Это сильная история о солидарности, человечности и том, как общая беда объединяет совершенно разных людей из разных уголков планеты.

Ранее мы писали о том, какие украинские сериалы долгими годами считали российскими. Все из-за участия в них российских актеров.

Также мы сообщали об украинских сериалах от СТБ, которые можно посмотреть хоть всей семьей. Это истории, в которых главным героиням приходится часто начинать все с нуля.