Популярный украинский сериал продлили на 3 сезон: зрители в восторге

Сцена из сериала "Парочка следователей". Кадр из видео

Поклонники детективного сериала "Парочка следователей" могут выдохнуть с облегчением и снова готовить попкорн. Второй сезон так сильно разогрел зрительский интерес, что соцсети буквально заполнили просьбами снять продолжение. И вот авторы официально подтвердили, что третьему сезону быть.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на утренний эфир "Сніданок з 1+1", вышедший 17 мая.

Сами исполнители главных ролей — Константин Октябрьский и Юлия Буйновская — в восторге от этой новости. Актеры признались, что даже не рассчитывали на такой огромный успех, хотя история зацепила их с первых секунд. Юлия вспомнила, как впервые читала сценарий ночью и просто не могла закрыть ноутбук, что для актеров является огромной редкостью.

Накануне на официальной Instagram-странице телеканала "1+1" опубликовали статистику: финал второго сезона собрал у экранов 3,7 миллиона зрителей. Благодаря такой преданной аудитории детектив уверенно вошел в тройку самых популярных сериалов этой весны на украинском телевидении. Команда проекта уже успела поблагодарить всех, кто проводил вечера вместе с героями и искренне переживал за их судьбы.

Сериал "Парочка следователей"

Если вы вдруг пропустили эту новинку, то вот немного о сюжете. Все крутится вокруг работы обычного полицейского участка, куда приходит работать новая следовательница София. Ее появление нравится далеко не всем. Особенно напряженные отношения у нее складываются с Пашей — талантливым, но довольно отстраненным и высокомерным судмедэкспертом. Поначалу они постоянно конфликтуют, но совместная работа над запутанными криминальными делами сближает героев.

Во втором сезоне градус эмоций только возрос. Кроме тяжелых расследований, София и Павел никак не могут разобраться в своих отношениях. Ситуацию сильно запутывает Андрей, который давно влюблен в главную героиню, и новая коллега Оксана, которая ждет удобного случая, чтобы испортить карьеру Софии.

