Харизма в каждом кадре: лучшие сериалы с Константином Октябрьским

Харизма в каждом кадре: лучшие сериалы с Константином Октябрьским

Дата публикации 13 мая 2026 15:00
Украинские сериалы с Константином Октябрьским: его лучшие роли
Константин Октябрьский. Фото: Instagram/konstantin_oktyabrskyy

Хорошо известный в Украине Константин Октябрьский — тот редкий тип актера, который органично смотрится как в комедии, так и в запутанном детективе или медицинской драме. За его персонажами интересно наблюдать, даже если они делают глупости.

Если вы ищете, что посмотреть вечером, и хотите оценить игру Октябрьского в разных амплуа, Новини.LIVE готовы посоветовать несколько достойных сериалов.

"Лучшая неделя моей жизни"

Это идеальный вариант для тех, кто хочет просто расслабиться. Главный герой Игорь, кондитер по профессии, едет знакомиться с родителями своей невесты перед самой свадьбой. Проблема в том, что будущий тесть — суровый армейский генерал, который зятя-кулинара, мягко говоря, не воспринимает всерьез. Игорь так хочет понравиться, что из-за нервов начинает допускать ошибки на каждом шагу. А когда он еще и умудряется посеять дорогое фамильное кольцо, ситуация становится максимально напряженной. Константин здесь невероятно органичен в своем юморе.

"Госпиталь"

Это актуальная история о полевом госпитале, который развернули на границе с Польшей после начала большой войны. Сюжет крутится вокруг врачей — как украинских, так и волонтеров из-за рубежа. Октябрьский вместе с коллегами играет медика, который ежедневно сталкивается с тяжелыми травмами, человеческой болью и одновременно невероятной жаждой жизни. Несмотря на обстрелы и постоянное напряжение, герои находят время на чувства и поддержку друг друга. Сериал цепляет именно своей искренностью, ведь многие истории пациентов взяты из реальной жизни.

"Подмена"

Если вы любите запутанные сюжеты о двойниках и человеческой подлости, то вам сюда. В центре событий — две сестры, Катя и Ира. Катя — успешная женщина из Киева, которая едет за границу выручать сестру, но попадает в ловушку. Ее оставляют в чужой стране без денег и документов, а тем временем Ирина, как две капли воды похожая на нее, приезжает в Киев и начинает жить Катиной жизнью. Это история о том, как трудно вернуть свое имя, когда его уже кто-то украл.

"Не зарекайся"

Довольно тяжелая, но сильная история о Людмиле, чья жизнь сломалась еще в школе. Ее обвинили в убийстве, которого она не помнит, и упекли за решетку на долгие 17 лет. Там она родила дочь, которую пришлось отдать на воспитание сестре. Когда срок заключения подходил к концу, на востоке Украины началась война. Теперь главной героине предстоит не просто выжить в хаосе 2014 года, но и найти своего ребенка.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
