Главная Кино Самые популярные украинские актеры и роли, которые сделали их известными

Дата публикации 11 мая 2026 16:40
Украинские актеры, которых сегодня знает вся страна: фильмы и сериалы, сделавшие их звездами
Влад Никитюк и Антонина Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

Сотни проб, десятки бессонных ночей на съемочных площадках и, наконец, тот самый момент — когда после премьеры просыпаешься знаменитым. В Украине появилась новая плеяда актеров, которые заставляют нас забыть о голливудских сериалах.

Новини.LIVE расскажет о тех, чья игра заставляет нас верить каждому слову на экране.

Тарас Цымбалюк

Если спросить рядового зрителя о современном секс-символе украинского кино, имя Цымбалюка прозвучит одним из первых. Хотя он много снимался и до 2020-го, настоящая популярность к нему пришла после выхода сериала "Поймать Кайдаша". Его Карпо получился настолько настоящим и понятным, что актера мгновенно полюбили в каждом уголке страны. Кстати, путь к этому триумфу пролегал через не менее масштабную "Крепостную", где он запомнился зрителям в роли кузнеца Назара.

Антонина Хижняк

Тандем Цымбалюка в "Кайдашах" — непревзойденная Антонина Хижняк. Ее Мотря стала настоящим украшением сериала. Острая на язык, боевая и невероятно энергичная — такую героиню невозможно было не заметить. Именно этот проект, который позже покорил даже аудиторию Netflix, сделал Антонину одной из самых востребованных актрис. Сейчас ее график расписан на годы вперед, но для многих она так и осталась той самой любимой "Мотрей".

Антонина Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

Константин Октябрьский

Этот актер умеет быть разным. Константин мастерски балансирует между серьезными ролями и шоу-бизнесом. Многие помнят его как ведущего тревел-шоу "Орел и решка", однако актерский талант Октябрьского по-настоящему раскрылся в проектах "Крепостная" и подростковой драме "Первые ласточки". Последний проект вообще стал резонансным для украинского ТВ, а Константин лишь подтвердил свой статус универсального артиста.

Читайте также:
Октябрьский в сериале "Крепостная". Кадр из видео

Валерия Ходос

Валерия — это о глубине и драматизме. Ее часто называют "королевой сериалов", и это вполне оправдано. Огромную волну популярности ей принесла работа в исторической драме "Екатерина". Также она была заметной в международном проекте о Голодоморе "Горькая жатва". Зрители ценят ее за искренность: будь то роль в "Папарацци" или сложная судьба героини в "Выборе матери" — Валерии веришь безоговорочно.

Валерия Ходос в сериале "Катерина". Кадр из видео

Владислав Никитюк

Владислав — пример того, как упорный труд дает результат. В его активе уже более полусотни ролей, но "золотым билетом" для него стали полнометражные ленты. Сначала была спортивная драма "Правило боя", где он сыграл боксера, а затем — исторический экшн "Круты 1918". Никитюк прекрасно вписывается в образы сильных и волевых героев, что и сделало его узнаваемым лицом большого экрана.

Влад Никитюк. Фото: Instagram/niki_vlad

Екатерина Варченко

Екатерина стала настоящей звездой после выхода мистической истории "Хозяйка". Ее героиня Аля так пришлась по душе людям, что об актрисе заговорили все. Еще один яркий образ в копилке Варченко — ведьма Варка из сериала "В воскресенье утром зелье копало". Ей удивительно удается играть персонажей с "характером" и внутренней тайной, что всегда цепляет зрителя.

Екатерина Варченко в сериале "Хозяйка". Кадр из видео

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
