Українські актори, яких сьогодні знає вся країна: фільми та серіали, що зробили їх зірками

Влад Никитюк і Антоніна Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

Сотні проб, десятки безсонних ночей на знімальних майданчиках і, нарешті, той самий момент — коли після прем'єри прокидаєшся знаменитим. В Україні з’явилася нова плеяда акторів, які змушують нас забути про голлівудські серіали.

Новини.LIVE розповість про тих, чия гра змушує нас вірити кожному слову на екрані.

Тарас Цимбалюк

Якщо запитати пересічного глядача про сучасного секс-символа українського кіно, ім'я Цимбалюка прозвучить одним із перших. Хоча він багато знімався і до 2020-го, справжня популярність до нього прийшла після виходу серіалу "Спіймати Кайдаша". Його Карпо вийшов настільки справжнім і зрозумілим, що актора миттєво полюбили в кожному куточку країни. До речі, шлях до цього тріумфу пролягав через не менш масштабну "Кріпосну", де він запам'ятався глядачам у ролі коваля Назара.

Антоніна Хижняк

Тандем Цимбалюка в "Кайдашах" — неперевершена Антоніна Хижняк. Її Мотря стала справжньою окрасою серіалу. Гостра на язик, бойова та неймовірно енергійна — таку героїню неможливо було не помітити. Саме цей проєкт, який пізніше підкорив навіть аудиторію Netflix, зробив Антоніну однією з найбільш затребуваних акторок. Зараз її графік розписаний на роки вперед, але для багатьох вона так і залишилася тією самою улюбленою "Мотрею".

Антоніна Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

Костянтин Октябрський

Цей актор вміє бути різним. Костянтин майстерно балансує між серйозними ролями та шоу-бізнесом. Багато хто пам'ятає його як ведучого тревел-шоу "Орел і решка", проте акторський талант Октябрського по-справжньому розкрився у проєктах "Кріпосна" та підлітковій драмі "Перші ластівки". Останній проєкт взагалі став резонансним для українського ТБ, а Костянтин лише підтвердив свій статус універсального артиста.

Октябрський у серіалі "Кріпосна". Кадр з відео

Валерія Ходос

Валерія — це про глибину та драматизм. Її часто називають "королевою серіалів", і це цілком виправдано. Величезну хвилю популярності їй принесла робота в історичній драмі "Катерина". Також вона була помітною у міжнародному проєкті про Голодомор "Гіркі жнива". Глядачі цінують її за щирість: чи то роль у "Папараці", чи то складна доля героїні у "Виборі матері" — Валерії віриш беззастережно.

Валерія Ходос в серіалі "Катерина". Кадр з відео

Владислав Никитюк

Владислав — приклад того, як наполеглива праця дає результат. У його активі вже понад пів сотні ролей, але "золотим квитком" для нього стали повнометражні стрічки. Спочатку була спортивна драма "Правило бою", де він зіграв боксера, а згодом — історичний екшн "Крути 1918". Никитюк чудово вписується в образи сильних і вольових героїв, що й зробило його впізнаваним обличчям великого екрана.

Влад Никитюк. Фото: Instagram/niki_vlad

Катерина Варченко

Катерина стала справжньою зіркою після виходу містичної історії "Хазяйка". Її героїня Аля так припала до душі людям, що про акторку заговорили всі. Ще один яскравий образ у скарбничці Варченко — відьма Варка з серіалу "У неділю зранку зілля копала". Їй дивовижно вдається грати персонажів із "характером" та внутрішньою таємницею, що завжди чіпляє глядача.

Катерина Варченко у серіалі "Хазяйка". Кадр з відео

