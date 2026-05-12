Вернется ли Меган Маркл в "Форс-мажоры": что говорят инсайдеры

Меган Маркл. Фото: Джонатан Брейди-Пул/Getty Images

Слухи о том, что Меган Маркл может снова появиться на экранах, не утихают. Поговаривают, что герцогиня Сассекская планирует громкое возвращение к своей самой известной роли — Рэйчел Зейн в сериале "Форс-мажоры" (Suits).

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Mirror.

Что известно о вероятном возвращении Меган Маркл в кино

Телевизионные боссы серьезно настроены использовать новую волну популярности шоу, которое сейчас бьет рекорды по просмотрам на Netflix и Peacock. Похоже, продюсеры понимают, что зрители до сих пор обожают пару Рэйчел и Майка, поэтому воссоединение старых коллег может стать настоящей сенсацией в мире медиа.

Чтобы заманить Меган обратно, ей якобы предлагают не просто роль, а кресло соисполнительного продюсера. Это даст ей больше влияния на процесс, а не только работу в кадре.

Почему об этом заговорили именно сейчас

Читайте также:

Все просто — хорошие цифры. Даже спустя годы после завершения, "Форс-мажоры" остаются в топах стримингов. Инсайдеры уверены, что значительная часть этого успеха держится именно на интересе к персонажу Маркл.

"Сериал "Форс-мажоры" до сих пор собирает огромную аудиторию на стриминговых гигантах Netflix и Peacock, а также бесконечные повторы на эфирных телеканалах по всей Америке — в значительной степени благодаря популярности ее персонажа Рэйчел Зейн"", — делятся источники из телевизионных кругов.

Сейчас создатель проекта Аарон Корш якобы обсуждает детали с руководством Universal Pictures. Хотя никаких официальных подтверждений или подписанных контрактов еще нет, фанаты уже в ожидании. Напомним, что Меган покинула съемочную площадку в 2018 году, когда готовилась к свадьбе с принцем Гарри, поэтому ее возвращение в киноиндустрию после длительной паузы может стать одним из самых обсуждаемых камбэков.

Ранее мы писали о том, какие украинские актеры сейчас популярны и какие именно проекты стали знаковыми в их карьере. Фильмы и сериалы, которые достойны внимания.

Также мы сообщали, что звезда сериала "Сваты" сказала по поводу слухов о третьей беременности. Ее новое фото расставляет все точки над "и".