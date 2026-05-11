Звезда сериала "Сваты" прокомментировала слухи о третьей беременности

Звезда сериала "Сваты" прокомментировала слухи о третьей беременности

Дата публикации 11 мая 2026 12:39
Беременна ли звезда "Сватов" в третий раз: официальный ответ актрисы Анны Кошмал
Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

В последнее время соцсети украинской актрисы Анны Кошмал превратились в настоящее поле для детективных исследований. Фаны буквально под микроскопом рассматривали каждый шаг звезды "Сватов", пытаясь разглядеть под свободной одеждой округлившийся животик. Слухи о третьей беременности разлетелись так быстро, что актрисе пришлось выйти на связь и объяснить, что же на самом деле происходит в ее жизни.

Новини.LIVE расскажет об этой ситуации детальнее.

Анна всегда была мастером конспирации. Вспомните, как она до последнего скрывала появление сына Михаила в 2018-м и дочери Софии, которая родилась в марте прошлого года. Но на этот раз актриса решила не тянуть интригу.

Беременна ли актриса Анна Кошмал в третий раз

Ответ оказался куда прозаичнее, чем надеялись поклонники. Причиной "хайпа" стал обычный ракурс на фото. В своем Instagram Кошмал четко дала понять: пополнение пока не планируется.

"Нет, я не беременна. Если вы хоть раз держали ребенка одной рукой, то должны понимать, в какую позу приходится стать, чтобы посадить его на бедро", — иронично прокомментировала звезда.

Оказалось, что "подозрительные изменения в фигуре" — это лишь специфическая осанка мамы, которая пытается удержать на руках маленькую дочь.

Акторка Анна Кошмал з дітьми
Комментарий Анны Кошмал в Instagram. Скриншот

Стоит заметить, что любопытство публики вполне оправдано. Анна — одна из самых закрытых артисток украинского шоубиза. Об отце ее детей до сих пор ничего не известно, кроме того, что он есть и семья счастлива. Такой дефицит информации заставляет фанатов додумывать детали самостоятельно.

Сейчас актриса полностью сосредоточена на двух детях и активно развивает карьеру. Поэтому, несмотря на все надежды сети, третий ребенок пока остается лишь темой для обсуждений в комментариях. Анна в очередной раз доказала, что умеет держать границы и не дает бытовым мелочам или неудачным ракурсам превратиться в фальшивые сенсации.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
