Чи вагітна зірка "Сватів" втретє: офіційна відповідь акторки Анни Кошмал

Анна Кошмал. Фото: Instagram/smorkovkina

Останнім часом соцмережі української акторки Анни Кошмал перетворилися на справжнє поле для детективних досліджень. Фани буквально під мікроскопом розглядали кожен крок зірки "Сватів", намагаючись розгледіти під вільним одягом округлий животик. Чутки про третю вагітність розлетілися так швидко, що акторці довелося вийти на зв'язок і пояснити, що ж насправді відбувається в її житті.

Анна завжди була майстром конспірації. Згадайте, як вона до останнього приховувала появу сина Михайла у 2018-му та донечки Софії, яка народилася в березні минулого року. Але цього разу акторка вирішила не тягнути інтригу.

Чи вагітна акторка Анна Кошмал втретє

Відповідь виявилася куди прозаїчнішою, ніж сподівалися прихильники. Причиною "хайпу" став звичайний ракурс на фото. У своєму Instagram Кошмал чітко дала зрозуміти: поповнення поки не планується.

"Ні, я не вагітна. Якщо ви хоч раз тримали дитину однією рукою, то маєте розуміти, в яку позу доводиться стати, щоб посадити її на стегно", — іронічно прокоментувала зірка.

Виявилося, що "підозрілі зміни у фігурі" — це лише специфічна постава мами, яка намагається втримати на руках маленьку доньку.

Коментар Анни Кошмал в Instagram. Скриншот

Варто зауважити, що цікавість публіки цілком виправдана. Анна — одна з найбільш закритих артисток українського шоубізу. Про батька її дітей досі нічого не відомо, крім того, що він є і родина щаслива. Такий дефіцит інформації змушує фанатів додумувати деталі самостійно.

Зараз акторка повністю зосереджена на двох дітях та активно розвиває кар’єру. Тож, попри всі сподівання мережі, третя дитина поки залишається лише темою для обговорень у коментарях. Анна в черговий раз довела, що вміє тримати кордони й не дає побутовим дрібницям чи невдалим ракурсам перетворитися на фальшиві сенсації.

