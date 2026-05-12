Чи повернеться Меган Маркл у "Форс-мажори": що кажуть інсайдери

Меган Маркл. Фото: Джонатан Брейді-Пул/Getty Images

Чутки про те, що Меган Маркл може знову з’явитися на екранах, не вщухають. Подейкують, що герцогиня Сассекська планує гучне повернення до своєї найвідомішої ролі — Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори" (Suits).

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Mirror.

Що відомо про ймовірне повернення Меган Маркл у кіно

Телевізійні боси серйозно налаштовані використати нову хвилю популярності шоу, яке зараз б’є рекорди по переглядам на Netflix та Peacock. Схоже, продюсери розуміють, що глядачі досі обожнюють пару Рейчел та Майка, тож возз'єднання старих колег може стати справжньою сенсацією у світі медіа.

Щоб заманити Меган назад, їй нібито пропонують не просто роль, а крісло співвиконавчого продюсера. Це дасть їй більше впливу на процес, а не лише роботу в кадрі.

Чому про це заговорили саме зараз

Все просто — гарні цифри. Навіть через роки після завершення, "Форс-мажори" залишаються в топах стрімінгів. Інсайдери впевнені, що значна частина цього успіху тримається саме на інтересі до персонажа Маркл.

"Серіал "Форс-мажори" досі збирає величезну аудиторію на стрімінгових гігантах Netflix і Peacock, а також нескінченні повтори на ефірних телеканалах по всій Америці – значною мірою завдяки популярності її персонажа Рейчел Зейн"", — діляться джерела з телевізійних кіл.

Наразі творець проєкту Аарон Корш начебто обговорює деталі з керівництвом Universal Pictures. Хоча жодних офіційних підтверджень чи підписаних контрактів ще немає, фанати вже в очікуванні. Нагадаємо, що Меган залишила знімальний майданчик у 2018 році, коли готувалася до весілля з принцом Гаррі, тож її повернення в кіноіндустрію після тривалої паузи може стати одним із найбільш обговорюваних камбеків.

