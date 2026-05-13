Українські серіали з Костянтином Октябрським: його кращі ролі

Костянтин Октябрський. Фото: Instagram/konstantin_oktyabrskyy

Добре відомий в Україні Костянтин Октябрський — той рідкісний тип актора, який має органічний вигляд як у комедії, так і в заплутаному детективі чи медичній драмі. За його персонажами цікаво спостерігати, навіть якщо вони роблять дурниці.

Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, і хочете оцінити гру Октябрського в різних амплуа, Новини.LIVE готові порадити кілька гідних серіалів.

"Найкращий тиждень мого життя"

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче просто розслабитися. Головний герой Ігор, кондитер за професією, їде знайомитися з батьками своєї нареченої перед самим весіллям. Проблема в тому, що майбутній тесть — суворий армійський генерал, який зятя-кулінара, м'яко кажучи, не сприймає серйозно. Ігор так хоче сподобатися, що через нерви починає допускати помилок на кожному кроці. А коли він ще й примудряється посіяти дорогу фамільну обручку, ситуація стає максимально напруженою. Костянтин тут неймовірно органічний у своєму гуморі.

"Шпиталь"

Це актуальна історія про польовий госпіталь, який розгорнули на кордоні з Польщею після початку великої війни. Сюжет крутиться навколо лікарів — як українських, так і волонтерів з-за кордону. Октябрський разом із колегами грає медика, який щодня стикається з важкими травмами, людським болем і, водночас, неймовірною жагою до життя. Попри обстріли та постійну напругу, герої знаходять час на почуття та підтримку одне одного. Серіал чіпляє саме своєю щирістю, адже багато історій пацієнтів взяті з реального життя.

"Підміна"

Якщо ви любите заплутані сюжети про двійників та людську підлість, то вам сюди. У центрі подій — дві сестри, Катя та Іра. Катя — успішна жінка з Києва, яка їде за кордон виручати сестру, але потрапляє в пастку. Її залишають у чужій країні без грошей та документів, а тим часом Ірина, як дві краплі води схожа на неї, приїжджає в Київ і починає жити Катиним життям. Це історія про те, як важко повернути своє ім'я, коли його вже хтось вкрав.

"Не зарікайся"

Досить важка, але сильна історія про Людмилу, чиє життя зламалося ще в школі. Її звинуватили у вбивстві, якого вона не пам'ятає, і запроторили за ґрати на довгі 17 років. Там вона народила доньку, яку довелося віддати на виховання сестрі. Коли термін ув'язнення добігав кінця, на сході України почалася війна. Тепер головній героїні треба не просто вижити в хаосі 2014 року, а й знайти свою дитину.

