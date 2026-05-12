Зірка "Парочки слідчих" Юлія Буйновська: у яких серіалах вона ще знімалась

Українська акторка Юлія Буйновська зараз на піку популярності. Після "Парочки слідчих" про неї говорять ледь не в кожному затишному пабліку про кіно. Якщо ви з тих, хто після фіналу детективу шукає, де б ще подивитися на Юлю, у нас є кілька цікавих варіантів.

Проєкти, де Буйновська пробує себе в абсолютно різних амплуа — від історичних епізодів до головних ролей у народних комедіях.

"Ніхто не ідеальний"

Цей серіал вийшов зовсім нещодавно, у 2024 році, і тут Юлія грає персонажа на ім'я Олена. Сюжет крутиться навколо великих грошей та сімейних скелетів у шафі. Головна героїня Саша приїжджає в гості до багатого дядька в Одесу, розраховуючи на свою частку в бізнесі після повноліття. Але замість родинних обіймів вона отримує справжню війну. Особняк, який мав стати домом, перетворюється на зміїне кубло з інтригами. Роль Буйновської тут органічно вписується в цю напружену атмосферу, де нікому не можна вірити на слово.

"Будиночок на щастя"

А тут ми бачимо зовсім іншу Юлю — яскраву та сучасну. У 6-му сезоні цього вже майже легендарного серіалу вона з'являється як Даша. Її героїня — стильна дизайнерка, яка стає новою дівчиною Макса (після того, як його колишня Маша поїхала за кордон).

Хто не знає, весь серіал — це суцільний позитив про те, як міські жителі намагаються вижити в селі Сеньківка, розводять страусів і намагаються порозумітися з неймовірними сусідами — Василем та Любою. Буйновська принесла в цей проєкт свіжу енергію, і спостерігати за її стосунками з Максом на фоні сільських пригод — одне задоволення.

"Кріпосна"

Це вже для справжніх фанатів, які хочуть побачити, з чого все починалося. У цій масштабній костюмованій драмі про 19-те століття Юлія отримала невелику епізодичну роль. Це був один із її перших виходів на велику телевізійну арену.

Сама історія — це драма про кріпачку Катерину Вербицьку, яка опинилася між двома світами: з одного боку вона не зі знаті, а з іншого — вихована як справжня леді. Хоча роль Юлії тут невелика, навіть в епізоді відчувається її харизма, яка згодом і зробила її зіркою.

Кожен із цих серіалів відкриває акторку з іншого боку. Тож, якщо детективу з нею вам мало, сміливо вмикайте будь-який варіант зі списку — нудно не буде.

