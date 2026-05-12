Звезда "Парочки следователей" Юлия Буйновская: в каких сериалах она еще снималась

Юлия Буйновская. Фото: Instagram/buinovska_julia

Украинская актриса Юлия Буйновская сейчас на пике популярности. После "Парочки следователей" о ней говорят чуть ли не в каждом уютном паблике о кино. Если вы из тех, кто после финала детектива ищет, где бы еще посмотреть на Юлю, у нас есть несколько интересных вариантов.

Новини.LIVE собрали проекты, где Буйновская пробует себя в совершенно разных амплуа — от исторических эпизодов до главных ролей в народных комедиях.

"Никто не идеален"

Этот сериал вышел совсем недавно, в 2024 году, и здесь Юлия играет персонажа по имени Елена. Сюжет крутится вокруг больших денег и семейных скелетов в шкафу. Главная героиня Саша приезжает в гости к богатому дяде в Одессу, рассчитывая на свою долю в бизнесе после совершеннолетия. Но вместо родственных объятий она получает настоящую войну. Особняк, который должен был стать домом, превращается в змеиное гнездо с интригами. Роль Буйновской здесь органично вписывается в эту напряженную атмосферу, где никому нельзя верить на слово.

"Домик на счастье"

А здесь мы видим совсем другую Юлю — яркую и современную. В 6-м сезоне этого уже почти легендарного сериала она появляется как Даша. Ее героиня — стильный дизайнер, которая становится новой девушкой Макса (после того, как его бывшая Маша уехала за границу).

Кто не знает, весь сериал — это сплошной позитив о том, как городские жители пытаются выжить в селе Сеньковка, разводят страусов и пытаются поладить с невероятными соседями — Василием и Любой. Буйновская принесла в этот проект свежую энергию, и наблюдать за ее отношениями с Максом на фоне сельских приключений — одно удовольствие.

"Крепостная"

Это уже для настоящих фанатов, которые хотят увидеть, с чего все начиналось. В этой масштабной костюмированной драме о 19-м веке Юлия получила небольшую эпизодическую роль. Это был один из ее первых выходов на большую телевизионную арену.

Сама история — это драма о крепостной Катерине Вербицкой, которая оказалась между двумя мирами: с одной стороны она не из знати, а с другой — воспитана как настоящая леди. Хотя роль Юлии здесь небольшая, даже в эпизоде чувствуется ее харизма, которая впоследствии и сделала ее звездой.

Каждый из этих сериалов открывает актрису с другой стороны. Так что, если детектива с ней вам мало, смело включайте любой вариант из списка — скучно не будет.

