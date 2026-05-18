Популярний український серіал продовжили на 3 сезон: глядачі в захваті

Сцена з серіалу "Парочка слідчих".

Шанувальники детективного серіалу "Парочка слідчих" можуть видихнути з полегшенням і знову готувати попкорн. Другий сезон так сильно розігрів глядацький інтерес, що соцмережі буквально заповнили проханнями зняти продовження. І ось автори офіційно підтвердили, що третьому сезону бути.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ранковий ефір "Сніданок з 1+1", що вийшов 17 травня.

Самі виконавці головних ролей — Костянтин Октябрський та Юлія Буйновська — в захваті від цієї новини. Актори зізналися, що навіть не розраховували на такий шалений успіх, хоча історія зачепила їх з перших секунд. Юлія згадала, як уперше читала сценарій вночі й просто не могла закрити ноутбук, що для акторів є величезною рідкістю.

Напередодні на офіційній Instagram-сторінці телеканалу "1+1" опублікували статистику: фінал другого сезону зібрав біля екранів 3,7 мільйона глядачів. Завдяки такій відданій аудиторії детектив упевнено увійшов до трійки найпопулярніших серіалів цієї весни на українському телебаченні. Команда проєкту вже встигла подякувати всім, хто проводив вечори разом із героями та щиро переживав за їхні долі.

Якщо ви раптом пропустили цю новинку, то ось трохи про сюжет. Все крутиться навколо роботи звичайного поліцейського відділку, куди приходить працювати нова слідча Софія. Її поява подобається далеко не всім. Особливо напружені стосунки у неї складаються з Пашею — талановитим, але доволі відстороненим і зарозумілим судмедекспертом. Спочатку вони постійно конфліктують, але спільна робота над заплутаними кримінальними справами зближує героїв.

У другому сезоні градус емоцій лише зріс. Окрім важких розслідувань, Софія та Павло ніяк не можуть розібратися у своїх стосунках. Ситуацію сильно заплутує Андрій, який давно закоханий у головну героїню, та нова колега Оксана, яка чекає вдалого момента, щоб зіпсувати кар'єру Софії.

