Від авторів "Парочка слідчих": захопливий український серіал

Від авторів "Парочка слідчих": захопливий український серіал

Дата публікації: 1 червня 2026 18:00
Новий український серіал від творців "Парочка слідчих"
Костянтин Октябрський серіалі "Шпиталь". Кадр з відео

Творці популярного детективу "Парочка слідчих" вирішили спробувати себе в абсолютно новому жанрі й зняли медичну драму "Шпиталь". Проєкт зібрав чимало хороших відгуків від глядачів. Якщо ви думаєте, що б такого з новенького глянути ввечері, то цей серіал саме те, що може вам сподобатися.

Новини.LIVE розповість, про що серіал, хто там знявся і чому ця історія чіпляє з перших хвилин.

Чому варто подивитися серіал "Шпиталь"

У центрі історії польовий шпиталь, який розгорнули після початку повномасштабної війни. Сюди з'їжджаються медики-добровольці з усього світу: пліч-о-пліч працюють лікарі з України, США, Ізраїлю та Польщі. Поки навколо тривають бойові дії, у самому госпіталі розгортається своя драма — щоденна боротьба за кожне життя і складні внутрішні зміни самих героїв.

Наприклад, один із головних персонажів — хірург-гінеколог Андрій, якого зіграв Костянтин Октябрський. Для нього ця війна стає точкою повного перезавантаження, коли доводиться відмовлятися від старих звичок, дорослішати й заново шукати своє місце в розбитому реальністю світі. Окрім Октябрського, на екрані з'являться Лілія Цвелікова, Олександра Епштейн, Сергій Кіяшко, Ігор Рубашкін та Ілля Пономаренко.

Окремий сюрприз для телеглядачів — поява відомого ведучого "1+1 Україна" Олександра Попова. Цього разу він кардинально змінив амплуа і приміряв на себе роль іноземця на ім'я Джеремі.

Як проходили зйомки серіалу "Шпиталь"

Команда підійшла до процесу з максимальним перфекціонізмом. Знімальний майданчик облаштували під Києвом на базі Victoria Film Studios. Сам польовий госпіталь — це не просто оренда якоїсь будівлі, а величезний павільйон, побудований з нуля. Десять художників-декораторів зводили та облаштовували локацію майже місяць, щоб усе мало максимально реалістичний вигляд.

Також на зйомках серіалу постійно чергував професійний медичний консультант. Він стежив за кожним рухом акторів у кадрі, щоб робота лікарів, операції та медичні нюанси були правдоподібними.

Якщо минула робота цієї команди — "Парочка слідчих" — брала глядача гумором, динамікою та легким детективним драйвом, то "Шпиталь" — це зовсім інший рівень емоцій. Серіал вийшов глибоким, життєвим і дуже якісним. Це сильна історія про солідарність, людяність і те, як спільна біда об'єднує абсолютно різних людей з різних куточків планети.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
