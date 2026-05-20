Українські серіали, які отримають продовження: фанати в очікуванні

Сцена з серіалу "Кохання та полум'я". Кадр з відео

Останніми роками українське серіальне виробництво зробило неймовірний ривок. Наші кінематографісти нарешті знайшли ключ до серця глядача, створюючи сюжети, які чіпляють за живе, змушують плакати, сміятися та щиро співпереживати героям. Не дивно, що після фінальних титрів багатьох проєктів у мережі піднімається справжня буря: люди буквально атакують сторінки акторів та режисерів із проханням розкрити карти — коли ж чекати продовження?

Новини.LIVE зібрали кілька найгучніших серіальних історій, фінали яких залишили купу запитань, і дізналися, де очікується новий сезон, а де продюсери поки тримають інтригу.

"Парочка слідчих"

Шанувальники цього детективу вже встигли оцінити свіжі серії, адже другий сезон стартував наприкінці квітня. Автори не збрехали — розслідування стали куди закрученішими, а градус емоцій у кадрі зашкалює. Проте чи не найбільше глядачів хвилює особисте життя головних героїв. Усі чекають, коли ж Паша та Софія нарешті відкрито зізнаються один одному в коханні. Схоже, цю романтичну розв'язку автори вирішили приберегти на десерт: серіал офіційно продовжили на третій сезон, тож попереду ще багато цікавого.

"Просто Надія"

Ця життєва мелодрама про харків'янку Надію Ткаченко, яка через війну опинилася з трьома дітьми у Звягелі та почала все з чистого аркуша, стала справжнім хітом. Глядачі два сезони поспіль спостерігали, як героїня долає зради, будує бізнес та шукає нове щастя. Другий сезон завершився у квітні цього року, залишивши фінал абсолютно відкритим. Телеканал СТБ поки не давав офіційних релізів щодо третього сезону. Проте шалені рейтинги та незавершені лінії персонажів натякають, що історія навряд чи на цьому закінчиться.

"Кохання та полум'я"

Історія про будні наших рятувальників із ДСНС, де запеклі робочі будні переплітаються з бурхливими особистими драмами, підкорила публіку з перших серій. Акторський склад тут дійсно потужний — Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов. І тут для фанатів є чудові новини: ховатися й мовчати ніхто не став. Ще на початку весни Цимбалюк проговорився, що робота над другим сезоном уже триває. На СТБ обіцяють, що свіжі серії вийдуть на екрани зовсім скоро.

"АТП Перевізники"

Якщо ви скучили за хорошими українськими роуд-муві, то цей пригодницький серіал про двох водіїв-експедиторів точно у вашому списку улюблених. Історія Артема та Семена, які возять важливі вантажі військовими дорогами, допомагають волонтерам і постійно потрапляють у халепи, підкуповує своєю щирістю та хорошим гумором навіть у складних обставинах. Гарна новина — продовженню бути. Другий сезон повністю відзняли ще минулого року, і зараз канал ICTV2 активно готує його до виходу в ефір. Нам залишається тільки ввімкнути режим очікування.

