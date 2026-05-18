5 українських серіалів, які рекомендують в Threads: нові улюбленці глядачів

Сцена з серіалу "Повернення". Кадр з відео

Ну що, якщо вам здається, що в українському інтернеті зараз затишшя, ви просто давно не заходили в Threads. Останнім часом там коїться щось неймовірне. Причому обговорюють не голлівудські блокбастери, а наше, рідне серіальне виробництво.

Якщо ви шукаєте, чим зайняти свої вечори найближчим часом, у Новини.LIVE підготували п'ятірку українських серіалів, які зараз у всіх на слуху.

Прикордонники (2 сезони)

Ця історія зачепила багатьох за живе ще з перших серій, а зараз, коли вийшло продовження, хвиля інтересу спалахнула з новою силою. Все починається восени 2021 року — до великої війни залишається якихось пів року. Зовсім юні хлопці та дівчата з різних куточків країни приїжджають вступати до профільної академії. У кожного за плечима своя історія та власна мотивація, але попереду на них чекає спільна і дуже жорстка реальність. Другий сезон підіймає планку: курсанти дорослішають, і тепер їм доводиться приймати рішення, де на кону стоїть не просто оцінка на іспиті, а людські життя та власна совість.

Тиха Нава (8 серій)

Для тих, хто обожнює похмурі детективні історії в дусі true crime, цей реліз став справжнім відкриттям. Серіал складається з 8 епізодів і є помітною новинкою від КС ТБ. У центрі сюжету — глуха провінція з однойменною назвою та молодий юрист Адам Юшкевич. Хлопець планував зовсім інше життя, але волею випадку опиняється по вуха втягнутим у розслідування ланцюжка дуже моторошних і заплутаних злочинів. Атмосферно, тримає в напрузі й змушує будувати власні теорії після кожної серії.

Парочка слідчих (2 сезони)

Класичний, на перший погляд, але дуже живий і чіпкий детектив, який розтягнувся вже на два сезони. Сюжет крутиться навколо Софії — новоспеченої слідчої, яка приходить працювати у звичайний відділок. Вона емоційна, відкрита до світу і щиро горить своєю справою. Але її напарником стає судмедексперт Паша — людина з важким характером, закрита й максимально зверхня. Попри те, що Паша — геній своєї справи, порозумітися їм важко. За тим, як між цими двома тане лід під час розплутування чергової кримінальної головоломки, спостерігати неймовірно цікаво.

Читайте також:

Повернення (8 серій)

Мабуть, одна з найважливіших і найскладніших прем'єр останнього часу. Це 8-серійна драма, яка стала першою художньою спробою глибоко показати досвід ветерана нинішньої війни. Важливо, що над проєктом працювали разом із самими військовими, тому тут немає фальші. Головний герой — кадровий військовий Олександр Кречет. Отримавши серйозне поранення, він розуміє, що шлях на фронт для нього закритий. Тепер перед ним стоїть зовсім інший, цивільний виклик — знайти себе заново в мирному житті, де його ніхто не вчив жити.

Справа НБР (12 серій)

Добротний кримінальний серіал на 12 серій, де на першому плані — колоритні персонажі. Головний герой Коваль керує спецвідділом, що береться за найскладніші та найзагадковіші вбивства. Він фанат своєї роботи, у якого більше нічого в житті немає. Його команда — це купа дивакуватих, складних людей, які з часом стають для нього єдиною родиною. Смак серіалу в тому, що кожен працівник цього відділу ховає в шафі власні скелети, але найважча драма криється в минулому самого керівника.

Раніше ми писали про те, яким українським акторам вдалось створити щасливу сім'ю. Спільна робота позитивно вплинула на їх стосунки.

Також ми повідомляли, які українські мелодрами можна переглянути ввечері. Історії, які чіпляють з перших хвилин.