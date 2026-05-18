5 украинских сериалов, которые рекомендуют в Threads: новые любимцы зрителей

5 украинских сериалов, которые сейчас активно обсуждают в Threads
Ну что, если вам кажется, что в украинском интернете сейчас затишье, вы просто давно не заходили в Threads. В последнее время там творится что-то невероятное. Причем обсуждают не голливудские блокбастеры, а наше, родное сериальное производство.
Если вы ищете, чем занять свои вечера в ближайшее время, в Новини.LIVE подготовили пятерку украинских сериалов, которые сейчас у всех на слуху.
Пограничники (2 сезона)
Эта история зацепила многих за живое еще с первых серий, а сейчас, когда вышло продолжение, волна интереса вспыхнула с новой силой. Все начинается осенью 2021 года — до большой войны остается каких-то полгода. Совсем юные парни и девушки из разных уголков страны приезжают поступать в профильную академию. У каждого за плечами своя история и собственная мотивация, но впереди их ждет общая и очень жесткая реальность. Второй сезон поднимает планку: курсанты взрослеют, и теперь им приходится принимать решения, где на кону стоит не просто оценка на экзамене, а человеческие жизни и собственная совесть.
Тихая Нава (8 серий)
Для тех, кто обожает мрачные детективные истории в духе true crime, этот релиз стал настоящим открытием. Сериал состоит из 8 эпизодов и является заметной новинкой от КС ТВ. В центре сюжета глухая провинция с одноименным названием и молодой юрист Адам Юшкевич. Парень планировал совсем другую жизнь, но волею случая оказывается по уши втянутым в расследование цепочки очень жутких и запутанных преступлений. Атмосферно, держит в напряжении и заставляет строить собственные теории после каждой серии.
Парочка следователей (2 сезона)
Классический, на первый взгляд, но очень живой и цепкий детектив, который растянулся уже на два сезона. Сюжет крутится вокруг Софии — новоиспеченного следователя, которая приходит работать в обычный участок. Она эмоциональна, открыта к миру и искренне горит своим делом. Но ее напарником становится судмедэксперт Паша — человек с тяжелым характером, закрытый и максимально сверхъестественный. Несмотря на то, что Паша — гений своего дела, найти общий язык им трудно. За тем, как между этими двумя тает лед во время распутывания очередной криминальной головоломки, наблюдать невероятно интересно.
Возвращение (8 серий)
Пожалуй, одна из самых важных и самых сложных премьер последнего времени. Это 8-серийная драма, которая стала первой художественной попыткой глубоко показать опыт ветерана нынешней войны. Важно, что над проектом работали вместе с самими военными, поэтому здесь нет фальши. Главный герой — кадровый военный Александр Кречет. Получив серьезное ранение, он понимает, что путь на фронт для него закрыт. Теперь перед ним стоит совсем другой, гражданский вызов — найти себя заново в мирной жизни, где его никто не учил жить.
Дело НБР (12 серий)
Добротный криминальный сериал на 12 серий, где на первом плане — колоритные персонажи. Главный герой Коваль руководит спецотделом, который берется за самые сложные и загадочные убийства. Он фанат своей работы, у которого больше ничего в жизни нет. Его команда — это куча чудаковатых, сложных людей, которые со временем становятся для него единственной семьей. Вкус сериала в том, что каждый работник этого отдела прячет в шкафу собственные скелеты, но самая тяжелая драма кроется в прошлом самого руководителя.
