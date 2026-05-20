Украинские сериалы, которые получат продолжения: фанаты в ожидании

Когда новые серии: продолжения каких сериалов ждет вся Украина
В последние годы украинское сериальное производство сделало невероятный рывок. Наши кинематографисты наконец-то нашли ключ к сердцу зрителя, создавая сюжеты, которые цепляют за живое, заставляют плакать, смеяться и искренне сопереживать героям. Неудивительно, что после финальных титров многих проектов в сети поднимается настоящая буря: люди буквально атакуют страницы актеров и режиссеров с просьбой раскрыть карты — когда же ждать продолжения?
Новини.LIVE собрали несколько самых громких сериальных историй, финалы которых оставили массу вопросов, и узнали, где ожидается новый сезон, а где продюсеры пока держат интригу.
"Парочка следователей"
Поклонники этого детектива уже успели оценить свежие серии, ведь второй сезон стартовал в конце апреля. Авторы не соврали — расследования стали куда более закрученными, а градус эмоций в кадре зашкаливает. Однако больше всего зрителей волнует личная жизнь главных героев. Все ждут, когда же Паша и София наконец открыто признаются друг другу в любви. Похоже, эту романтическую развязку авторы решили приберечь на десерт: сериал официально продлили на третий сезон, поэтому впереди еще много интересного.
"Просто Надежда"
Эта жизненная мелодрама о харьковчанке Надежде Ткаченко, которая из-за войны оказалась с тремя детьми в Звягеле и начала все с чистого листа, стала настоящим хитом. Зрители два сезона подряд наблюдали, как героиня преодолевает измены, строит бизнес и ищет новое счастье. Второй сезон завершился в апреле этого года, оставив финал абсолютно открытым. Телеканал СТБ пока не давал официальных релизов относительно третьего сезона. Однако бешеные рейтинги и незавершенные линии персонажей намекают, что история вряд ли на этом закончится.
"Любовь и пламя"
История о буднях наших спасателей из ГСЧС, где ожесточенные рабочие будни переплетаются с бурными личными драмами, покорила публику с первых серий. Актерский состав здесь действительно мощный — Тарас Цымбалюк, Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов. И тут для фанатов есть отличные новости: прятаться и молчать никто не стал. Еще в начале весны Цымбалюк проговорился, что работа над вторым сезоном уже идет. На СТБ обещают, что свежие серии выйдут на экраны совсем скоро.
"АТП Перевозчики"
Если вы соскучились по хорошим украинским роуд-муви, то этот приключенческий сериал о двух водителях-экспедиторах точно в вашем списке любимых. История Артема и Семена, которые возят важные грузы по военным дорогам, помогают волонтерам и постоянно попадают в неприятности, подкупает своей искренностью и хорошим юмором даже в сложных обстоятельствах. Хорошая новость — продолжению быть. Второй сезон полностью отсняли еще в прошлом году, и сейчас канал ICTV2 активно готовит его к выходу в эфир. Нам остается только включить режим ожидания.
