Українські мелодрами та серіали на СТБ: добірка найкращих стрічок

Головна героїня серіалу "Просто Надія". Кадр з відео

Якщо вам хочеться втекти від буденності і просто подивитися щось душевне, серіали від СТБ — це завжди влучний вибір. Усі герої — це наче наші сусіди, знайомі чи навіть ви самі: вони так само помиляються, закохуються, плачуть від несправедливості та намагаються почати все з нуля.

Новини.LIVE розповість про декілька хороших історій, які зняті настільки живо, що від екрана важко відірватися.

"Просто Надія"

Цей сюжет, на жаль, до болю знайомий тисячам українських родин. Головна героїня — мама трьох дітей, якій довелося зібрати валізи й тікати від війни в невідомість. На новому місці немає нічого, крім страху та відповідальності за малечу. Але замість того, щоб опустити руки, вона вирішує боротися за майбутнє і крок за кроком будує новий бізнес та нову долю. Історія вийшла дуже сильною, емоційною і, головне, надихаючою — про те, що наше світло всередині не здатна загасити жодна темрява.

"Кохання та полумʼя"

Тут у центрі уваги опиняються ті, ким ми зараз захоплюємося чи не найбільше — рятувальники. Люди, які щодня заходять у вогонь і ризикують усім. Але серіал показує їх не просто як супергероїв без страху і докору, а як звичайних чоловіків та жінок. У них є свої слабкості, розбиті серця, побутові проблеми та мрії про банальне людське щастя. Це дуже динамічна і водночас щемлива драма про вибір, мужність та почуття, які спалахують у найекстремальніших умовах.

"Дві сестри"

Якщо ви любите заплутані життєві драми, де від любові до ненависті один крок — цей серіал точно для вас. Віра та Олександра абсолютно різні. Одна — тиха реалістка, яка марить медициною, інша — яскрава та амбітна дівчина, яка хоче всього й одразу, бажано — багатого чоловіка. Обидві працюють у заміському комплексі, куди приїздить столичний багатій Ігор. Його поява перевертає життя сестер з ніг на голову, перетворюючи рідних людей на запеклих суперниць. Історія тримає в напрузі, бо з кожною серією вилазить усе більше таємниць і скелетів у шафі.

"Дівчата"

Трохи легша, але дуже життєва історія про трьох подруг, яким катастрофічно не щастить в особистому житті. Самотність їм набридла, тож дівчата вирішують взяти долю у свої руки й реєструються в додатку для знайомств. Звісно, онлайн-побачення — це ще той квест, тому подруги постійно влипають у курйозні, смішні, а часом і небезпечні авантюри. Ідеальний варіант, щоб посміятися та розслабитися після важкого дня.

