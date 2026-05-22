Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Захватывают с первой минуты: лучшие сериалы от СТБ для всей семьи

Захватывают с первой минуты: лучшие сериалы от СТБ для всей семьи

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 14:50
Украинские мелодрамы и сериалы на СТБ: подборка лучших лент
Главная героиня сериала "Просто Надежда". Кадр из видео

Если вам хочется убежать от обыденности и просто посмотреть что-то душевное, сериалы от СТБ — это всегда удачный выбор. Все герои — это как наши соседи, знакомые или даже вы сами: они так же ошибаются, влюбляются, плачут от несправедливости и пытаются начать все с нуля.

Новини.LIVE расскажет о нескольких хороших историях, которые сняты настолько живо, что от экрана трудно оторваться.

"Просто Надежда"

Этот сюжет, к сожалению, до боли знаком тысячам украинских семей. Главная героиня — мама троих детей, которой пришлось собрать чемоданы и бежать от войны в неизвестность. На новом месте нет ничего, кроме страха и ответственности за малышей. Но вместо того, чтобы опустить руки, она решает бороться за будущее и шаг за шагом строит новый бизнес и новую судьбу. История получилась очень сильной, эмоциональной и, главное, вдохновляющей — о том, что наш свет внутри не способна погасить никакая тьма.

"Любовь и пламя"

Здесь в центре внимания оказываются те, кем мы сейчас восхищаемся больше всего — спасатели. Люди, которые ежедневно заходят в огонь и рискуют всем. Но сериал показывает их не просто как супергероев без страха и упрека, а как обычных мужчин и женщин. У них есть свои слабости, разбитые сердца, бытовые проблемы и мечты о банальном человеческом счастье. Это очень динамичная и одновременно щемящая драма о выборе, мужестве и чувствах, которые вспыхивают в самых экстремальных условиях.

"Две сестры"

Если вы любите запутанные жизненные драмы, где от любви до ненависти один шаг — этот сериал точно для вас. Вера и Александра абсолютно разные. Одна — тихая реалистка, которая грезит медициной, другая — яркая и амбициозная девушка, которая хочет всего и сразу, желательно — богатого мужчину. Обе работают в загородном комплексе, куда приезжает столичный богач Игорь. Его появление переворачивает жизнь сестер с ног на голову, превращая родных людей в ожесточенных соперниц. История держит в напряжении, потому что с каждой серией вылезает все больше тайн и скелетов в шкафу.

Читайте также:

"Девушки"

Более легкая, но очень жизненная история о трех подругах, которым катастрофически не везет в личной жизни. Одиночество им надоело, поэтому девушки решают взять судьбу в свои руки и регистрируются в приложении для знакомств. Конечно, онлайн-свидания — это еще тот квест, поэтому подруги постоянно влипают в курьезные, смешные, а порой и опасные авантюры. Идеальный вариант, чтобы посмеяться и расслабиться после тяжелого дня.

Ранее мы писали о том, какие украинские новинки стали самыми обсуждаемыми в Threads. Не советуем пропускать их.

Также мы сообщали о ролях украинских актеров, после которых они проснулись известными. Эти ленты с ними до сих пор актуальны.

телеканал "СТБ" украинские сериалы мелодрамы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации