Украинские мелодрамы и сериалы на СТБ: подборка лучших лент

Если вам хочется убежать от обыденности и просто посмотреть что-то душевное, сериалы от СТБ — это всегда удачный выбор. Все герои — это как наши соседи, знакомые или даже вы сами: они так же ошибаются, влюбляются, плачут от несправедливости и пытаются начать все с нуля.

Новини.LIVE расскажет о нескольких хороших историях, которые сняты настолько живо, что от экрана трудно оторваться.

"Просто Надежда"

Этот сюжет, к сожалению, до боли знаком тысячам украинских семей. Главная героиня — мама троих детей, которой пришлось собрать чемоданы и бежать от войны в неизвестность. На новом месте нет ничего, кроме страха и ответственности за малышей. Но вместо того, чтобы опустить руки, она решает бороться за будущее и шаг за шагом строит новый бизнес и новую судьбу. История получилась очень сильной, эмоциональной и, главное, вдохновляющей — о том, что наш свет внутри не способна погасить никакая тьма.

"Любовь и пламя"

Здесь в центре внимания оказываются те, кем мы сейчас восхищаемся больше всего — спасатели. Люди, которые ежедневно заходят в огонь и рискуют всем. Но сериал показывает их не просто как супергероев без страха и упрека, а как обычных мужчин и женщин. У них есть свои слабости, разбитые сердца, бытовые проблемы и мечты о банальном человеческом счастье. Это очень динамичная и одновременно щемящая драма о выборе, мужестве и чувствах, которые вспыхивают в самых экстремальных условиях.

"Две сестры"

Если вы любите запутанные жизненные драмы, где от любви до ненависти один шаг — этот сериал точно для вас. Вера и Александра абсолютно разные. Одна — тихая реалистка, которая грезит медициной, другая — яркая и амбициозная девушка, которая хочет всего и сразу, желательно — богатого мужчину. Обе работают в загородном комплексе, куда приезжает столичный богач Игорь. Его появление переворачивает жизнь сестер с ног на голову, превращая родных людей в ожесточенных соперниц. История держит в напряжении, потому что с каждой серией вылезает все больше тайн и скелетов в шкафу.

"Девушки"

Более легкая, но очень жизненная история о трех подругах, которым катастрофически не везет в личной жизни. Одиночество им надоело, поэтому девушки решают взять судьбу в свои руки и регистрируются в приложении для знакомств. Конечно, онлайн-свидания — это еще тот квест, поэтому подруги постоянно влипают в курьезные, смешные, а порой и опасные авантюры. Идеальный вариант, чтобы посмеяться и расслабиться после тяжелого дня.

