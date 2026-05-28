Які відомі російські серіали насправді зняті в Україні: цікава добірка

Головна героїня серіалу "Я заберу твою сім'ю". Кадр з відео

Довгий час український серіальний простір залишався розмитим. Через те, що більшість проєктів знімалися російською мовою та із залученням акторів із РФ, багато глядачів навіть не здогадувалися, що дивляться продукт вітчизняного виробництва. Повномасштабне вторгнення розставило крапки над "і", змусивши індустрію повністю перейти на державну мову.

Новини.LIVE вирішили згадати кілька відомих багатосерійних стрічок, які насправді є українськими, хоча їх тривалий час вважали російськими.

"Пес"

Цей детектив свого часу збирав величезні рейтинги на каналі ICTV. Прем'єра стартувала ще у 2015 році. Головного персонажа зіграв російський актор Микита Панфілов, який згодом потрапив до бази "Миротворець". Його український колега по знімальному майданчику Михайло Жонін пізніше ділився в інтерв'ю, що Панфілов, попри те, що прожив в Україні близько семи років, у підсумку повністю піддався кремлівській пропаганді.

"Моя ідеальна мама"

Мелодрама, яку крутили по обидва боки кордону. Серіал зняла компанія Star Media спеціально для телеканалу "Україна". Режисерське крісло зайняв росіянин Олег Філіпенко, а акторський склад був типовим для тих часів — ключові ролі розділили між собою російські артисти Костянтин Самоуков і Анна Міклош.

"Я заберу твою сім'ю"

Цю 16-серійну історію у 2021 році випустила кіностудія "Київтелефільм", а транслював її той самий канал "Україна". Сюжет крутиться навколо жінки на ім'я Олена, яка розривається заради родини, але замість вдячності отримує лише байдужість від чоловіка та матері. Життя остаточно котиться під укіс, коли з тюрми повертається її сестра Рита, яка починає підбурювати дітей проти матері. Дійшовши до відчаю, Олена намагається вкоротити собі віку, але її рятує чоловік на ім'я Михайло. Він втягує її у власну бізнес-гру, влаштовуючи на роботу до конкурента, що лише додає головній героїні нових проблем.

"Заповіт принцеси"

Красива казкова історія про вигадану країну Сент-Люм’єр та пошуки старовинного скарбу прихованої королівської династії. Попри іноземний сюжет, знімали все в Україні — локаціями стали Київ, Київська область та неймовірні корпуси Чернівецького національного університету.

Головних героїв тут зіграли Юлія Маргуліс та Олександр Соколовський. Обидва російські актори роками заробляли гроші на українських майданчиках, проте після початку великої війни просто проігнорували той факт, що їхня країна бомбить мирні українські міста. Водночас українська частина касту — зокрема Влад Нікітюк, Олексій Вертинський, Ольга Атанасова та Євгенія Гладій — сьогодні активно волонтерять та підтримують Збройні сили.

