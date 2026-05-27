Кращі українські фільми в хорошій якості на YouTube: корисна добірка

Cцена з серіалу "Белла Віта".

Якісне українське кіно та серіали можна переглянути абсолютно безкоштовно на YouTube. Автори офіційно виклали свої роботи у відкритий доступ, тому вам залишається лише обрати історію до душі, влаштуватися зручніше та отримувати задоволення від перегляду.

Новини.LIVE розповість детальніше про кілька гідних варіантів для затишного вечора.

"Одна Родина"

Цей серіал став справжньою сенсацією в українському сегменті YouTube — лише за три тижні на цифрових ресурсах каналів СТБ та "Дім" він зібрав понад 12 мільйонів переглядів. Сюжет переносить глядача на Харківщину, у селище Митне. Тут живуть дві родини, Куці та Романюки, між якими вже майже століття триває ворожнеча через донос, написаний ще у 1930 році.

Сучасна лінія розпочинається влітку 2021 року, коли з-за кордону повертається молода Оксана Романюк. Дівчина закохується в Максима Куця, і це почуття взаємне. Через давні образи батьків пара змушена зустрічатися таємно. Але у лютому 2022 року їхня особиста драма переплітається з трагедією всієї країни. Максим іде на фронт, а Оксана опиняється в окупації. Рятувати дівчину вирушає старший брат Максима, Андрій, який також давно в неї закоханий.

"Останній москаль"

Якщо вам хочеться відпочити, посміятися та відволіктися від буденних турбот, зверніть увагу на цей легкий комедійний серіал із неповторним карпатським колоритом. Головний герой Валера виріс у Москві, але серйозні проблеми змушують його терміново тікати й шукати притулку в глухому гуцульському селі. Хлопець абсолютно не знає місцевих традицій і побуту, тому кожен його день перетворюється на череду курйозних та кумедних ситуацій.

"Дрібне пташеня"

Це історія про те, як в один момент може зруйнуватися звичний світ. Головна героїня Аліса — успішна та впевнена в собі дівчина, яка живе у великому місті, будує кар'єру та має таємний роман. Їй здається, що вона повністю контролює власне життя.

Проте напередодні повномасштабного вторгнення все руйнується: коханий зраджує її та робить пропозицію іншій жінці, а наступного ранку лунає тривожний дзвінок від мами зі словами про початок війни. Аліса змушена виїхати у невелике містечко на півдні України. Ця евакуація стає для неї не лише порятунком від небезпеки, а й можливістю розібратися в собі, відкрити давні сімейні таємниці та помітити людей, яких раніше вона просто ігнорувала.

"Белла Віта"

Мелодраматичний сюжет розповідає про 25-річну Віту Бондарчук. Дівчина має талант до створення весільних суконь і наважується на важливий крок у житті — відкриває власне ательє. Її звичний ритм життя кардинально змінюється після того, як вона потрапляє на весілля відомого та заможного підприємця Сікорського. Просто перед початком урочистої церемонії наречена йому зраджує, і ця подія запускає ланцюжок змін, які повністю перевернуть майбутнє самої Віти.

