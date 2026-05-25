Молоді українські актори до 30 років: нові зірки кіно та серіалів

Юлія Буйновська. Фото: Instagram/buinovska_julia

Поки визнані актори тримають планку, в українському кінематографі та театрі впевнено перехоплює ініціативу нове покоління. Їм немає й тридцяти, але вони вже збирають головні ролі у топових серіалах, знімаються у повнометражних стрічках та змушують глядачів не відриватися від екранів.

Новини.LIVE розповість про те, як вони потрапили в індустрію та де ви могли їх бачити.

Олександр Рудинський

Народився 23 липня 1996 року

Мабуть, один із найяскравіших і найхаризматичніших акторів свого покоління. Хлопець народився в Миколаєві, де в дитинстві ділив час між бальними танцями та бойовими мистецтвами — поєднання, погодьтеся, нестандартне. Широкий глядач дізнався про нього після гучного підліткового трилера "Перші ластівки". Далі були "Слов'яни" та "Тиха Нава", але справжній міжнародний прорив стався нещодавно. За свою роботу у фільмі "Камінь, ножиці, папір" Олександр Рудинський отримав міжнародне визнання — стрічка була відзначена на премії BAFTA, що стало важливим досягненням для українського кіно.

Юлія Буйновська

Народилася 26 квітня 2000 року

Юлія народилася у Харкові і, що цікаво, взагалі не планувала пов'язувати життя зі сценою. Дівчина серйозно думала вступати на дизайн. Все змінилося через просту мамину пораду при виборі вишу — саме вона розгледіла в доньці творчий потенціал. Зрештою Юля ризикнула, подала документи на акторський і не прогадала. Сьогодні її знають як переконливу й органічну акторку завдяки ролям у таких проєктах, як "Просто Надія", "Кріпосна" та детективному серіалі "Парочка слідчих".

Поліна Носихіна

Народилася 26 грудня 2000 року

Ще одна зірка тих самих "Перших ластівок" та драми "Впізнай мене". Поліна — приклад акторки з бунтарським характером. Через постійні зйомки її відрахували спочатку зі школи у 9 класі, а згодом і з університету Карпенка-Карого. Проте відсутність диплома ніяк не завадила Поліні. В її портфоліо десятки ролей, серед яких серіали "Сестри у спадок", "Коли ми вдома" та "Лікар Ковальчук". Кар'єра дівчини лише набирає оберти.

Читайте також:

Євген Лісничий

Народився 15 жовтня 1997 року

Євген завоював любов публіки після ролі Дена у молодіжній драмі "Новенька". Також ви могли бачити його у стрічках "Казка про гроші" чи "Інше життя Анни". Але акторством хлопець не обмежується. Євген знайшов себе ще й у блогінгу, причому вибрав дуже перспективну нішу — він веде популярний розмовний блог про тонкощі та секрети української мови. Його легкі, іронічні та корисні ролики стабільно збирають сотні тисяч вподобайок у соцмережах.

Ірина Кудашова

Народилася 7 жовтня 1999 року

Для багатьох Ірина досі асоціюється з Веронікою — її героїнею з дуже популярного серіалу "Школа", який свого часу зчинив чимало галасу. Насправді ж дівчина з Чернігова на знімальному майданчику не новачок: свій шлях вона починала ще з восьми років у дитячій театральній студії. Зараз Іра не просто активно знімається у кіно, а й встигає вчити іноземні мови та грамотно інвестує час у власне ім'я, вибудовуючи серйозну кар'єру.

Раніше ми писали про кращі серіали від СТБ, які сподобаються фанатам глибоких і драматичних сюжетів. Серед них є популярні "Просто Надія" та "Кохання та полум'я".

Також ми повідомляли, які популярні українські серіали отримали шанс на продовження. Їх подивилися мільйони.