Молодые украинские актеры до 30 лет: новые звезды кино и сериалов

Пока признанные актеры держат планку, в украинском кинематографе и театре уверенно перехватывает инициативу новое поколение. Им нет и тридцати, но они уже собирают главные роли в топовых сериалах, снимаются в полнометражных лентах и заставляют зрителей не отрываться от экранов.

Александр Рудинский

Родился 23 июля 1996 года

Пожалуй, один из самых ярких и харизматичных актеров своего поколения. Парень родился в Николаеве, где в детстве делил время между бальными танцами и боевыми искусствами — сочетание, согласитесь, нестандартное. Зритель узнал о нем после нашумевшего подросткового триллера "Первые ласточки". Далее были "Славяне" и "Тихая Нава", но настоящий международный прорыв произошел недавно. За свою работу в фильме "Камень, ножницы, бумага" Александр Рудинский получил международное признание — лента была отмечена на премии BAFTA, что стало важным достижением для украинского кино.

Юлия Буйновская

Родилась 26 апреля 2000 года

Юлия родилась в Харькове и, что интересно, вообще не планировала связывать жизнь со сценой. Девушка серьезно думала поступать на дизайн. Все изменилось из-за простого маминого совета при выборе вуза — именно она разглядела в дочери творческий потенциал. В конце концов Юля рискнула, подала документы на актерский и не прогадала. Сегодня ее знают как убедительную и органичную актрису благодаря ролям в таких проектах, как "Просто Надежда", "Крепостная" и детективном сериале "Парочка следователей".

Полина Носыхина

Родилась 26 декабря 2000 года

Еще одна звезда тех самых "Первых ласточек" и драмы "Узнай меня". Полина — пример актрисы с бунтарским характером. Из-за постоянных съемок ее отчислили сначала из школы в 9 классе, а затем и из университета Карпенко-Карого. Однако отсутствие диплома никак не помешало Полине. В ее портфолио десятки ролей, среди которых сериалы "Сестры в наследство", "Когда мы дома" и "Доктор Ковальчук". Карьера девушки только набирает обороты.

Евгений Лесничий

Родился 15 октября 1997 года

Евгений завоевал любовь публики после роли Дена в молодежной драме "Новенькая". Также вы могли видеть его в фильмах "Сказка о деньгах" или "Другая жизнь Анны". Но актерством парень не ограничивается. Евгений нашел себя еще и в блоггинге, причем выбрал очень перспективную нишу — он ведет популярный разговорный блог о тонкостях и секретах украинского языка. Его легкие, ироничные и полезные ролики стабильно собирают сотни тысяч лайков в соцсетях.

Ирина Кудашова

Родилась 7 октября 1999 года

Для многих Ирина до сих пор ассоциируется с Вероникой — ее героиней из очень популярного сериала "Школа", который в свое время наделал немало шума. На самом же деле девушка из Чернигова на съемочной площадке не новичок: свой путь она начинала еще с восьми лет в детской театральной студии. Сейчас Ира не просто активно снимается в кино, но и успевает учить иностранные языки и грамотно инвестирует время в собственное имя, выстраивая серьезную карьеру.

