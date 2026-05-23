Актеры, которые нашли любовь на съемках: 3 известные звездные пары

Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Служебные романы — это классика киноиндустрии. Когда актеры месяцами играют любовь на камеру, грань между сценарием и реальной жизнью часто стирается. И если в Голливуде за этим следят миллионы, то истории украинских звездных пар цепляют за живое еще сильнее, ведь они происходят прямо здесь, на наших съемочных площадках.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Они пересекались по работе не раз, но по-настоящему искра между ними вспыхнула на съемках мелодрамы "Ничто не случается дважды". Работа над этим проектом полностью изменила их личную жизнь. Рабочие отношения быстро переросли в роман, а впоследствии влюбленные сыграли свадьбу и теперь счастливы в браке.

Даша Легейда и Дмитрий Сова

У них все развивалось настолько стремительно, что похоже на сюжет хорошего ромкома. Они встретились на площадке осенью 2020 года. Как вспоминал сам Дмитрий, уже через три недели после первой встречи они вместе сходили потанцевать, а на следующий день он просто предложил Даше переехать к нему.

Актер убежден, что в любви нет места холодным расчетам или выверенным схемам — надо просто доверять внутреннему голосу. Несмотря на быстрое начало и период притирки, который проходит каждая пара, Дмитрий ни разу не пожалел о своем выборе.

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко

Сериал "Владимирская, 15" стал знаковым для этой пары. Сначала это были обычные будни актеров в кадре, но со временем коллеги поняли, что между ними есть нечто большее, чем просто профессиональное уважение. Романтические чувства привели пару к официальному браку. Сейчас они не только успешные актеры, но и счастливые родители, которые вместе воспитывают сына Сильвестра.

