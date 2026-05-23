Актори, які знайшли кохання на зйомках: 3 відомі зіркові пари

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Службові романи — це класика кіноіндустрії. Коли актори місяцями грають кохання на камеру, межа між сценарієм і реальним життям часто стирається. І якщо в Голлівуді за цим стежать мільйони, то історії українських зіркових пар чіпляють за живе ще сильніше, адже вони відбуваються прямо тут, на наших знімальних майданчиках.

Новини.LIVE розповість про кілька яскравих прикладів, коли екранна хімія перетворилася на справжнє сімейне життя.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Вони перетиналися по роботі не раз, але по-справжньому іскра між ними спалахнула на зйомках мелодрами "Ніщо не трапляється двічі". Робота над цим проєктом повністю змінила їхнє особисте життя. Робочі стосунки швидко переросли в роман, а згодом закохані зіграли весілля і тепер щасливі у шлюбі.

Даша Легейда та Дмитро Сова

У них все розвивалося настільки стрімко, що схоже на сюжет хорошого ромкому. Вони зустрілися на майданчику восени 2020 року. Як згадував сам Дмитро, вже за три тижні після першої зустрічі вони разом сходили потанцювати, а наступного дня він просто запропонував Даші переїхати до нього.

Актор переконаний, що в коханні немає місця холодним розрахункам чи вивіреним схемам — треба просто довіряти внутрішньому голосу. Попри швидкий початок і період притирання, який проходить кожна пара, Дмитро жодного разу не пошкодував про свій вибір.

Читайте також:

Даша Легейда та Дмитро Сова. Фото: Instagram/kateryna__tyshkevych

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко

Серіал "Володимирська, 15" став знаковим для цієї пари. Спочатку це були звичайні будні акторів у кадрі, але з часом колеги зрозуміли, що між ними є дещо більше, ніж просто професійна повага. Романтичні почуття привели пару до офіційного шлюбу. Зараз вони не лише успішні актори, а й щасливі батьки, які разом виховують сина Сильвестра.

Раніше ми писали про те, які українські серіали зараз активно обговорюються в мережі. При чому мова часто заходить і про деякі старі проєкти.

Також ми повідомляли, як звати дітей української акторки Катерини Варченко. Такі імена рідко можна зустріти.