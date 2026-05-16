Які імена обрала для дітей акторка Катерина Варченко: оригінальний вибір

Катерина Варченко. Фото: Instagram/varchuha

Історія акторської пари Катерини Варченко та її чоловіка Анатоля фон Філандри однозначна варта уваги. Це один з тих випадків, коли творча натура проявляється на повну силу.

Новини.LIVE розповість про незвичні імена в сімʼї Варченко.

Мало хто знає, але на початку їхніх стосунків Анатоль мав цілком звичне українське прізвище — Кривий. Ідея з перейменуванням виникла майже спонтанно. Спочатку актор просто хотів додати своєму імені трохи французького шарму, ставши з Анатолія Анатолем. Але коли під час оформлення документів працівниця установи жартома запитала, чи не хоче він змінити ще й прізвище, Анатоль, який саме захоплювався німецькою драматургією, не розгубився і випалив: "Буду фон Філандрою!".

Так і з'явився цей аристократичний псевдонім, який став офіційним ім'ям у паспорті. До речі, друзі та колеги по цеху настільки звикли до цього образу, що називають його просто — Герцог. Сама ж Катерина вирішила не експериментувати з документами та залишила своє дівоче прізвище.

Як звати дітей Катерини Варченко

Любов до незвичайних імен подружжя перенесло і на дітей. Їхні сини мають подвійні, майже казкові імена:

Читайте також:

Старший (2016 року народження) — Крістіан-Доріан . Кажуть, що це ім’я пара вигадала за чашкою кави у Львові.

. Кажуть, що це ім’я пара вигадала за чашкою кави у Львові. Молодший (народився у 2021-му) — Еміль-Доріан.

Катерина неодноразово зізнавалася, що зважилася на материнство в розпал кар'єри (коли один за одним йшли проєкти на кшталт "Хазяйки") лише тому, що відчувала неймовірну підтримку від чоловіка. Він завжди був для неї надійним тилом.

Проте з початком повномасштабного вторгнення акторські амбіції та "герцогські" жарти відійшли на другий план. З весни 2022 року Анатоль фон Філандра змінив сцену на службу в Національній гвардії. Сьогодні він захищає країну зі зброєю в руках.

Раніше ми писали про те, скільки отримала акторка Меріл Стріп за зйомки у другій частині "Диявол носить Prada". За перший тиждень у прокаті фільм зібрав понад 300 мільйонів доларів.

Також ми повідомляли, що українська акторка Анна Кошмал відреагувала на чутки про свою третю вагітність. Окрім цього, вона поділилась новим фото.