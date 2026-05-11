Гонорар Меріл Стріп у фільмі "Диявол носить Prada 2": сума та деталі

Меріл Стріп. Кадр з відео

Схоже, що світ високої моди знову диктує правила в кінотеатрах. Продовження легендарної стрічки "Диявол носить Prada" не просто "зайшло" глядачам, а склало серйозну конкуренцію іншим фільмам цього сезону. Тільки за перший тиждень фільм поклав у скарбничку 300 мільйонів доларів, що для комедійної драми результат просто фантастичний.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Variety.

Гонорари акторок з "Диявол носить Prada"

Але головна інтрига розгорнулася не лише в кадрі, а й у контрактах акторок. За даними Variety, Меріл Стріп, яка повернулася до ролі залізної леді Міранди Прістлі, заробила за зйомки 12,5 мільйонів доларів. Кажуть, що Стріп проявила справжню жіночу солідарність: вона поставила умову, щоб Енн Гетевей та Емілі Блант отримали ідентичні чеки. Жодної нерівності — тільки рівні гонорари для зіркового тріо.

На цьому приємні бонуси не закінчуються. Якщо люди й надалі так активно штурмуватимуть кінозали, кожна з актрис отримає відсоток від касових зборів. За прогнозами інсайдерів, це може принести їм ще по 20 мільйонів доларів зверху.

Щодо самого сюжету, то цього разу Міранда опиняється в хиткому становищі — ера паперових журналів переживає кризу, і її модна імперія під загрозою. Іронія долі в тому, що витягнути Прістлі з цієї халепи може лише одна людина, а саме її колишня асистентка (героїня Енн Гетевей), яка за ці роки явно наростила "зуби" у світі бізнесу.

Отже на нас чекає запекла боротьба характерів, де старі образи доведеться відсунути на другий план заради спільного виживання в жорстокому світі моди.

