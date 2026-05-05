Чому "Диявол носить Prada 2" розчарував Андре Тана: чесний відгук дизайнера

Друга частина легендарного "Диявол носить Prada" нарешті вийшла на екрани, але задоволеними залишилися не всі. Поки мережа гуде від захвату, український дизайнер Андре Тан вирішив бути чесним: ефекту "вау" не сталося.

Він зізнався, що після перегляду залишився зі змішаними почуттями. З одного боку — все дуже дорого, естетично і професійно знято. Але з іншого — фільму катастрофічно не вистачає того самого драйву, який зробив першу частину культовою.

Чому перша частина "Диявол носить Prada" краща

На думку Тана, оригінальний фільм був справжнім "модним ударом". Це було не просто кіно, а збірка образів, які хотілося роздивлятися на паузі, копіювати та зберігати в закладки. У новій стрічці все інакше:

Зайна обережність: Образи героїнь стали занадто правильними та безпечними.

Відсутність "мурашок": Красива картинка є, а от сміливості, яка б збивала з ніг, дизайнер не відчув.

Просто гарно, але не епохально: Це якісне кіно на один вечір, але навряд чи його захочеться переглядати десятки разів, як ми робимо з історією молодої Енді та владної Міранди.

Реальна мода залишилася за кадром

Цікаво, що найбільше Андре Тана вразив не сам фільм, а підготовка до нього. Прес-тур Енн Гетевей та Меріл Стріп став окремим видом мистецтва. Chanel, Valentino, Prada — кожен вихід актрис на червоні доріжки виглядав як потужний фешн-маніфест.

Дизайнер впевнений: найсильніші та найсміливіші луки залишилися саме в реальному житті, тоді як у самому кадрі все виявилося значно скромнішим.

Тож вердикт такий: подивитися варто, щоб помилуватися картинкою та улюбленими акторками, але не чекайте революції в гардеробі.

