Почему "Дьявол носит Prada 2" разочаровал Андре Тана: честный отзыв дизайнера

Вторая часть легендарного "Дьявол носит Prada" наконец-то вышла на экраны, но довольными остались не все. Пока сеть гудит от восторга, украинский дизайнер Андре Тан решил быть честным: эффекта "вау" не произошло.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети дизайнера объяснит, что он думает о продолжении культового фильма.

Он признался, что после просмотра остался со смешанными чувствами. С одной стороны — все очень дорого, эстетично и профессионально снято. Но с другой — фильму катастрофически не хватает того самого драйва, который сделал первую часть культовой.

Почему первая часть "Дьявол носит Prada" лучше

По мнению Тана, оригинальный фильм был настоящим "модным ударом". Это было не просто кино, а сборник образов, которые хотелось разглядывать на паузе, копировать и сохранять в закладки. В новой ленте все иначе:

Излишняя осторожность: Образы героинь стали слишком правильными и безопасными.

Отсутствие "мурашек": Красивая картинка есть, а вот смелости, которая бы сбивала с ног, дизайнер не почувствовал.

Просто красиво, но не эпохально: Это качественное кино на один вечер, но вряд ли его захочется пересматривать десятки раз, как мы делаем с историей молодой Энди и властной Миранды.

Реальная мода осталась за кадром

Интересно, что больше всего Андре Тана впечатлил не сам фильм, а подготовка к нему. Пресс-тур Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип стал отдельным видом искусства. Chanel, Valentino, Prada — каждый выход актрис на красные дорожки выглядел как мощный фэшн-манифест.

Дизайнер уверен: самые сильные и смелые луки остались именно в реальной жизни, в то время как в самом кадре все оказалось куда скромнее.

Так что вердикт таков: посмотреть стоит, чтобы полюбоваться картинкой и любимыми актрисами, но не ждите революции в гардеробе.

