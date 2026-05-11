Гонорар Мерил Стрип в фильме "Дьявол носит Prada 2": сумма и детали

Похоже, что мир высокой моды снова диктует правила в кинотеатрах. Продолжение легендарной ленты "Дьявол носит Prada" не просто "зашло" зрителям, а составило серьезную конкуренцию другим фильмам этого сезона. Только за первую неделю фильм положил в копилку 300 миллионов долларов, что для комедийной драмы результат просто фантастический.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Variety.

Гонорары актрис из "Дьявол носит Prada"

Но главная интрига развернулась не только в кадре, но и в контрактах актрис. По данным Variety, Мерил Стрип, которая вернулась к роли железной леди Миранды Пристли, заработала за съемки 12,5 миллионов долларов. Говорят, что Стрип проявила настоящую женскую солидарность: она поставила условие, чтобы Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили идентичные чеки. Никакого неравенства — только равные гонорары для звездного трио.

На этом приятные бонусы не заканчиваются. Если люди и дальше будут так активно штурмовать кинозалы, каждая из актрис получит процент от кассовых сборов. По прогнозам инсайдеров, это может принести им еще по 20 миллионов долларов сверху.

Что касается самого сюжета, то на этот раз Миранда оказывается в шатком положении — эра бумажных журналов переживает кризис, и ее модная империя под угрозой. Ирония судьбы в том, что вытащить Пристли из этой передряги может лишь один человек, а именно ее бывшая ассистентка Эмили (героиня Энн Хэтэуэй), которая за эти годы явно нарастила "зубы" в мире бизнеса.

Так что нас ждет ожесточенная борьба характеров, где старые обиды придется отодвинуть на второй план ради совместного выживания в жестоком мире моды.

