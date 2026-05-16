Какие имена выбрала для детей актриса Екатерина Варченко: оригинальный выбор

История актерской пары Екатерины Варченко и ее мужа Анатоля фон Филандры однозначно достойна внимания. Это один из тех случаев, когда творческая натура проявляется в полную силу.

Мало кто знает, но в начале их отношений Анатоль носил вполне привычную украинскую фамилию — Кривой. Идея с переименованием возникла почти спонтанно. Сначала актер просто хотел добавить своему имени немного французского шарма, став из Анатолия Анатолем. Но когда во время оформления документов работница учреждения в шутку спросила, не хочет ли он сменить еще и фамилию, Анатоль, который как раз увлекался немецкой драматургией, не растерялся и выпалил: "Буду фон Филандрой!".

Так и появился этот аристократический псевдоним, который стал официальным именем в паспорте. Кстати, друзья и коллеги по цеху настолько привыкли к этому образу, что называют его просто — Герцог. Сама же Екатерина решила не экспериментировать с документами и оставила свою девичью фамилию.

Как зовут детей Екатерины Варченко

Любовь к необычным именам супруги перенесли и на детей. Их сыновья имеют двойные, почти сказочные имена:

Старший (2016 года рождения) — Кристиан-Дориан . Говорят, что это имя пара придумала за чашкой кофе во Львове.

. Говорят, что это имя пара придумала за чашкой кофе во Львове. Младший (родился в 2021-м) — Эмиль-Дориан.

Екатерина неоднократно признавалась, что решилась на материнство в разгар карьеры (когда один за другим шли проекты вроде "Хозяйки") только потому, что чувствовала невероятную поддержку от мужа. Он всегда был для нее надежным тылом.

Однако с началом полномасштабного вторжения актерские амбиции и "герцогские" шутки отошли на второй план. С весны 2022 года Анатоль фон Филандра сменил сцену на службу в Национальной гвардии. Сегодня он защищает страну с оружием в руках.

