Не нужны подписки: лучшие украинские фильмы на YouTube

Не нужны подписки: лучшие украинские фильмы на YouTube

Дата публикации 27 мая 2026 17:25
Лучшие украинские фильмы в хорошем качестве на YouTube: полезная подборка
Сцена из сериала "Белла Вита". Кадр из видео

Качественное украинское кино и сериалы можно посмотреть совершенно бесплатно на YouTube. Авторы официально выложили свои работы в открытый доступ, поэтому вам остается лишь выбрать историю по душе, устроиться поудобнее и получать удовольствие от просмотра.

Новини.LIVE расскажет подробнее о нескольких достойных вариантах для уютного вечера.

"Одна Семья"

Этот сериал стал настоящей сенсацией в украинском сегменте YouTube — всего за три недели на цифровых ресурсах каналов СТБ и "Дім" он собрал более 12 миллионов просмотров. Сюжет переносит зрителя в Харьковскую область, в поселок Таможенное. Здесь живут две семьи, Куцы и Романюки, между которыми уже почти столетие продолжается вражда из-за доноса, написанного еще в 1930 году.

Современная линия начинается летом 2021 года, когда из-за границы возвращается молодая Оксана Романюк. Девушка влюбляется в Максима Куця, и это чувство взаимно. Из-за давних обид родителей пара вынуждена встречаться тайно. Но в феврале 2022 года их личная драма переплетается с трагедией всей страны. Максим уходит на фронт, а Оксана оказывается в оккупации. Спасать девушку отправляется старший брат Максима, Андрей, который также давно в нее влюблен.

"Последний москаль"

Если вам хочется отдохнуть, посмеяться и отвлечься от будничных забот, обратите внимание на этот легкий комедийный сериал с неповторимым карпатским колоритом. Главный герой Валера вырос в Москве, но серьезные проблемы заставляют его срочно бежать и искать убежища в глухом гуцульском селе. Парень совершенно не знает местных традиций и быта, поэтому каждый его день превращается в череду курьезных и забавных ситуаций.

"Мелкий птенец"

Это история о том, как в один момент может разрушиться привычный мир. Главная героиня Алиса — успешная и уверенная в себе девушка, которая живет в большом городе, строит карьеру и имеет тайный роман. Ей кажется, что она полностью контролирует собственную жизнь.

Однако накануне полномасштабного вторжения все рушится: любимый изменяет ей и делает предложение другой женщине, а на следующее утро раздается тревожный звонок от мамы со словами о начале войны. Алиса вынуждена уехать в небольшой городок на юге Украины. Эта эвакуация становится для нее не только спасением от опасности, но и возможностью разобраться в себе, открыть давние семейные тайны и заметить людей, которых раньше она просто игнорировала.

"Белла Вита"

Мелодраматический сюжет рассказывает о 25-летней Вите Бондарчук. Девушка имеет талант к созданию свадебных платьев и решается на важный шаг в жизни — открывает собственное ателье. Ее привычный ритм жизни кардинально меняется после того, как она попадает на свадьбу известного и состоятельного предпринимателя Сикорского. Прямо перед началом торжественной церемонии невеста ему изменяет, и это событие запускает цепочку изменений, которые полностью перевернут будущее самой Виты.

Ранее мы писали о том, продолжения каких украинских сериалов ждет вся страна. Наши кинематографисты порадовали несколькими качественными новинками.

Также мы сообщали об украинских сериалах, которые популярны в последнее время в Threads. По мнению пользователей, это одни из лучших лент за последнее время.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
