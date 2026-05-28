Какие известные российские сериалы на самом деле сняты в Украине: интересная подборка

Долгое время украинское сериальное пространство оставалось размытым. Из-за того, что большинство проектов снимались на русском языке и с привлечением актеров из РФ, многие зрители даже не догадывались, что смотрят продукт отечественного производства. Полномасштабное вторжение расставило точки над "и", заставив индустрию полностью перейти на государственный язык.

Новини.LIVE решили вспомнить несколько известных многосерийных лент, которые на самом деле являются украинскими, хотя их долгое время считали российскими.

"Пес"

Этот детектив в свое время собирал огромные рейтинги на канале ICTV. Премьера стартовала еще в 2015 году. Главного персонажа сыграл российский актер Никита Панфилов, который впоследствии попал в базу "Миротворец". Его украинский коллега по съемочной площадке Михаил Жонин позже делился в интервью, что Панфилов, несмотря на то, что прожил в Украине около семи лет, в итоге полностью поддался кремлевской пропаганде.

"Моя идеальная мама"

Мелодрама, которую крутили по обе стороны границы. Сериал сняла компания Star Media специально для телеканала "Украина". Режиссерское кресло занял россиянин Олег Филипенко, а актерский состав был типичным для тех времен — ключевые роли разделили между собой российские артисты Константин Самоуков и Анна Миклош.

"Я заберу твою семью"

Эту 16-серийную историю в 2021 году выпустила киностудия "Киевтелефильм", а транслировал ее тот же канал "Украина". Сюжет крутится вокруг женщины по имени Елена, которая разрывается ради семьи, но вместо благодарности получает лишь равнодушие от мужа и матери. Жизнь окончательно катится под откос, когда из тюрьмы возвращается ее сестра Рита, которая начинает подстрекать детей против матери. Дойдя до отчаяния, Елена пытается покончить с собой, но ее спасает мужчина по имени Михаил. Он втягивает ее в собственную бизнес-игру, устраивая на работу к конкуренту, что лишь добавляет главной героине новых проблем.

"Завещание принцессы"

Красивая сказочная история о вымышленной стране Сент-Люмьер и поисках старинного сокровища скрытой королевской династии. Несмотря на иностранный сюжет, снимали все в Украине — локациями стали Киев, Киевская область и невероятные корпуса Черновицкого национального университета.

Главных героев здесь сыграли Юлия Маргулис и Александр Соколовский. Оба российские актеры годами зарабатывали деньги на украинских площадках, однако после начала большой войны просто проигнорировали тот факт, что их страна бомбит мирные украинские города. В то же время украинская часть каста — в частности Влад Никитюк, Алексей Вертинский, Ольга Атанасова и Евгения Гладий — сегодня активно волонтерят и поддерживают Вооруженные силы.

