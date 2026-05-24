Главная Кино Самые популярные детективы всех времен: легендарные сериалы

Дата публикации 24 мая 2026 19:00
Культовые детективы всех времен: что стоит обязательно посмотреть
Герой сериала "Ганнибал". Кадр из видео

Специально для любителей закрученных сюжетов и историй, где убийцей оказывается совсем не тот, на кого думаешь сначала, мы собрали три детективных сериала. Они держат в напряжении с первой до последней минуты, поэтому идеально подойдут для просмотра на выходные.

Новини.LIVE готовы назвать три сильных проекта, которые точно стоит добавить в свой список.

"Ганнибал" (IMDb: 7.9)

В центре сюжета Уилл Грэм, аналитик ФБР с редким и изнурительным даром. Он умеет мыслить точно так же, как самые жестокие преступники, полностью воспроизводя их логику в своей голове. Когда город содрогается от новой серии жутких убийств, Уилл понимает, что сам не справится, и привлекает к расследованию известного психиатра.

Ирония в том, что этот утонченный и гениальный врач и есть тот самый коварный маньяк Ганнибал Лектер. Зрителю предстоит наблюдать за невероятно напряженным интеллектуальным поединком, где грань между охотником и жертвой исчезает с каждой серией.

"Алиенист" (IMDb: 7.7)

Если вы любите классические детективы в антураже старого города, этот вариант подойдет идеально. События переносят нас в прошлое, где на ночных улицах начинает орудовать неуловимый и жестокий мясник. Официальное следствие быстро заходит в тупик: традиционные методы полиции просто не работают против такого изощренного зла.

Тогда за разгадку тайны берутся люди с совершенно другим складом ума — выдающийся эксперт по психологическим расстройствам доктор Ласло и харизматичный репортер местной газеты. Вместе они пытаются сложить воедино кровавый пазл, используя первые, еще зачаточные методы криминального профайлинга.

"Как избежать наказания за убийство" (IMDb: 8.1)

Этот сериал бьет рекорды по количеству сюжетных поворотов на минуту экранного времени. Аннализа Китинг — блестящая и максимально циничная адвокат, которая ведет курс для студентов-юристов. Ее главное правило: в суде важна не абсолютная правда, а то, как именно ты преподнесешь факты. Она учит будущих защитников балансировать на грани закона и откровенных манипуляций.

Самые талантливые студенты получают шанс стажироваться в ее фирме, но теория слишком быстро становится грязной практикой. Очень скоро амбициозной молодежи придется применить все полученные хитрости на практике, ведь они сами оказываются впутаны в настоящее убийство, где на кону стоят их свобода и будущее.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
