Культові детективи всіх часів: що варто обов’язково подивитися

Герой серіалу "Ганнібал". Кадр з відео

Спеціально для любителів закручених сюжетів та історій, де вбивцею виявляється зовсім не той, на кого думаєш спочатку, ми зібрали три детективні серіали. Вони тримають у напрузі з першої до останньої хвилини, тож ідеально підійдуть для перегляду на вихідні.

Новини.LIVE готові назвати три сильні проєкти, які точно варто додати у свій список.

"Ганнібал" (IMDb: 7.9)

У центрі сюжету — Вілл Грем, аналітик ФБР із рідкісним та виснажливим даром. Він уміє мислити точно так само, як найжорстокіші злочинці, повністю відтворюючи їхню логіку у своїй голові. Коли місто здригається від нової серії моторошних убивств, Вілл розуміє, що сам не впорається, і залучає до розслідування відомого психіатра.

Іронія в тому, що цей витончений та геніальний лікар і є той самий підступний маніяк Ганнібал Лектер. Глядачеві доведеться спостерігати за неймовірно напруженим інтелектуальним поєдинком, де межа між мисливцем і жертвою зникає з кожною серією.

"Алієніст" (IMDb: 7.7)

Якщо ви любите класичні детективи в антуражі старого міста, цей варіант підійде ідеально. Події переносять нас у минуле, де на нічних вулицях починає орудувати невловимий та жорстокий різник. Офіційне слідство швидко заходить у глухий кут: традиційні методи поліції просто не працюють проти такого витонченого зла.

Читайте також:

Тоді за розгадку таємниці беруться люди з абсолютно іншим складом розуму — видатний експерт із психологічних розладів доктор Ласло та харизматичний репортер місцевої газети. Разом вони намагаються скласти докупи кривавий пазл, використовуючи перші, ще зародкові методи кримінального профайлінгу.

"Як уникнути покарання за вбивство" (IMDb: 8.1)

Цей серіал б'є рекорди за кількістю сюжетних поворотів на хвилину екранного часу. Анналіза Кітінг — блискуча і максимально цинічна адвокатка, яка веде курс для студентів-юристів. Її головне правило: у суді важлива не абсолютна правда, а те, як саме ти піднесеш факти. Вона вчить майбутніх захисників балансувати на межі закону та відвертих маніпуляцій.

Найталановитіші студенти отримують шанс стажуватися в її фірмі, але теорія занадто швидко стає брудною практикою. Дуже скоро амбітній молоді доведеться застосувати всі отримані хитрощі на практиці, адже вони самі опиняються вплутаними у справжнє вбивство, де на кону стоять їхня свобода та майбутнє.

Раніше ми писали про те, що відбулася прем'єра нового детективного серіалу на Netflix. В ньому зібрався зірковий каст.

Також ми повідомляли, які екранізації детективів можуть сподобатися справжнім кіноманам. Відібрали стрічки тільки з високим рейтингом.