Главная Кино Украинское кино: сериалы, которые можно посмотреть за 4 серии

Дата публикации 2 июня 2026 12:32
Украинские мини-сериалы на 4 серии: вы не захотите прерываться
Фрагмент из сериала "Долгая дорога к счастью". Кадр из видео

Время летит неумолимо, и часто мы откладываем длинные истории на потом, потому что просто не имеем на их просмотр целые выходные. Если хочется качественного кино, но в запасе только один вечер — украинские мини-сериалы становятся настоящим спасением. Это идеальный формат для большинства людей.

Новини.LIVE расскажет о четырех украинских историях, которые уложились в компактный формат четырех серий, но оставляют после себя сильное послевкусие.

"Долгая дорога к счастью"

Это история о том, как прошлое не отпускает, даже когда ты уже почти построил новую жизнь. Нина планирует свадьбу, у нее есть будущее, но в глубине души она прячет глубокий шрам. Много лет назад она вынуждена была отказаться от своей дочери Вари, которая теперь живет в другой семье. Нина пыталась ее забыть, но не смогла. Сюжет закручивается так резко, что спокойная жизнь героини буквально в один момент меняется кардинально.

"Любовь на реабилитации"

Главная героиня Екатерина — профессиональный реабилитолог, которая ставит людей на ноги, но сама годами живет с болью, потому что когда-то стала жертвой чужой безответственности. Она едва ходит из-за аварии, которую устроил пьяный подросток на водном скутере двадцать лет назад. Ирония судьбы в том, что этот парень, став успешным, приходит к ней же на лечение. Он ее не узнает, для него это было просто приключение, а для нее — сломанная судьба. В конце концов оба героя постепенно меняются под влиянием обстоятельств и друг друга.

"Я — Надежда"

Когда началось полномасштабное вторжение, кто-то уехал, а кто-то остался там, где было страшнее всего. Молодая фельдшер Надежда решает не бросать Харьков, несмотря на обстрелы, опасность и уговоры любимого. Это рассказ о тех, кто ежедневно выходит на смену, чтобы спасать других, когда вокруг царит настоящий ад. Очень эмоционально и очень близко к тому, что мы все переживаем сегодня.

"Код любви"

Вероника — следователь, чья жизнь зависит от одного решения: ей приходится объединиться с киберпреступником Андреем, чтобы спасти брата. Между ними возникает искра, но они оба понимают, что быть вместе для них — это роскошь, которую они не могут себе позволить. Сложные отношения, тайны и постоянное напряжение — вот что характеризует эту историю.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
