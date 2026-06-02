Українські мінісеріали на 4 серії: ви не захочете перериватися

Фрагмент з серіалу "Довга дорога до щастя". Кадр з відео

Час летить невблаганно, і часто ми відкладаємо довгі історії на потім, бо просто не маємо на їх перегляд цілі вихідні. Якщо хочеться якісного кіно, але в запасі лише один вечір — українські мінісеріали стають справжнім порятунком. Це ідеальний формат для більшості людей.

Новини.LIVE розповість про чотири українські історії, які вклалися в компактний формат чотирьох серій, але залишають по собі сильний післясмак.

"Довга дорога до щастя"

Це історія про те, як минуле не відпускає, навіть коли ти вже майже побудував нове життя. Ніна планує весілля, у неї є майбутнє, але в глибині душі вона ховає глибокий шрам. Багато років тому вона змушена була відмовитися від своєї доньки Варі, яка тепер живе в іншій родині. Ніна намагалася її забути, але не змогла. Сюжет закручується так різко, що спокійне життя героїні буквально в один момент змінюється кардинально.

"Любов на реабілітації"

Головна героїня Катерина — професійний реабілітолог, яка ставить людей на ноги, але сама роками живе з болем, бо колись стала жертвою чужої безвідповідальності. Вона ледь ходить через аварію, яку влаштував п’яний підліток на водному скутері двадцять років тому. Іронія долі в тому, що цей хлопець, ставши успішним, приходить до неї ж на лікування. Він її не впізнає, для нього це була просто пригода, а для неї — зламана доля. Врешті решт обидва героя поступово змінюються під впливом обставин та одне одного.

"Я — Надія"

Коли почалося повномасштабне вторгнення, хтось виїхав, а хтось залишився там, де було найстрашніше. Молода фельдшерка Надія вирішує не кидати Харків, попри обстріли, небезпеку та вмовляння коханого. Це розповідь про тих, хто щодня виходить на зміну, щоб рятувати інших, коли навколо панує справжнє пекло. Дуже емоційно і дуже близько до того, що ми всі переживаємо сьогодні.

"Код кохання"

Вероніка — слідча, чиє життя залежить від одного рішення: їй доводиться об’єднатися з кіберзлочинцем Андрієм, щоб врятувати брата. Між ними виникає іскра, але вони обоє розуміють, що бути разом для них — це розкіш, яку вони не можуть собі дозволити. Складні стосунки, таємниці та постійне напруження — ось що характеризує цю історію.

